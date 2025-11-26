Vatra guta nebodere, odjekuju eksplozije: 'Najšokantnija stvar kojoj sam ikad svjedočio'
Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara
Najmanje četiri osobe su poginule u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a plamen se brzo proširio zbog bambusovih skela na vanjskoj strani zgrada. Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14.51 po lokalnom vremenu, a na mjestu događaja su sve hitne službe, piše BBC.
Ključni događaji:
- Gori kompleks s gotovo 2000 stanova
- Poginulo 13 osoba
- Požar eskalirao na najviši stupanj opasnosti
- čak 767 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom
Tijek događanja:
Odjekuju eksplozije
15.20 - Požar još uvijek bjesni u nekoliko zgrada, u zraku se osjeća miris dima, a čuje se i neprestana buka vatrogasnih i policijskih vozila. Ceste su zatvorene. Policija je ogradila područje, ali mnoštvo ljudi okupilo se iza policijskih linija kako bi promatralo plamen. Čuju se eksplozije, veliki plameni oblaka izbijaju iz prozora stanova, a žeravica leti svuda okolo. CNN javlja da se na terenu može čuti kako mnogi stanovnici pitaju zašto se ne koristi više opreme i aktiviraju helikopteri za gašenje požara.
'Najšokantnija stvar kojoj sam ikad svjedočio'
15.15 - Očevidac Paul Marriott, učitelj i ravnatelj srednje škole Law Ting Pong, rekao je za CNN da je u vrijeme požara predavao u Tai Pou. Kad su on i njegovi učenici prvi put vidjeli dim, pomislio je da je riječ o šumskom požaru.
"To je jedna od najšokantnijih stvari kojima sam ikada svjedočio", rekao je Marriot na svom X-u, gdje je podijelio više videozapisa požara koji je zahvatio zgrade.
Dramatično spašavanje nebodera
14.50 - Stambeno naselje Wang Fuk Court, u kojem je došlo do incidenta, sastoji od osam blokova, a svi su trenutačno u fazi velikih popravaka. Sedam od tih blokova pogođeno je požarom, a vanjske skele su teško oštećene.
Vatrogasci trenutačno ne mogu sigurno ući u zgrade kako bi proveli operacije potrage i spašavanja. Oko 95 % stanovnika je već evakuirano. Na jednoj evakuacijskoj točki u blizini mjesta požara, u trgovačkom centru Kwong Fuk, bilo je otprilike više od tisuću stanovnika.
Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo je nekoliko društvenih centara kao privremena skloništa, a neke škole su također dostupne za preseljenje.
Najgori požar od 1996. godine
14.40 - Veliki požar kompleksa nebodera najgori je od 1996. godine u Hong Kongu, piše Reuters. Tada je u požaru poslovne zgrade Garley u srcu Nathan Roada poginula 41 osoba, a ozlijeđena je 81 osoba. Kasnije je utvrđeno da je požar uzrokovan zavarivanjem tijekom unutarnjih renovacija.
'Gdje ću spavati večeras?'
14.20 - Reuters je razgovarao s ljudima na mjestu požara. Stanovnik zgrade (66) rekao je: "Oko 14.45 sati čuo sam glasan zvuk. Pogledao sam van i vidio da u daljini kako Bloka 5 gori. Odmah sam se vratio kući da spakiram svoje stvari. Iskreno ne znam ni kako se trenutačno osjećam. Idem korak po korak. Sad samo razmišljam gdje ću večeras spavati, jer vjerojatno neću moći vratiti se kući.“
Stanovnik (68) Bloka 4 rekao je: "Ne osjećam se dobro, vidim toliko blokova u plamenu, kako bi se itko mogao osjećati dobro? Iako se čini da se požar u našem bloku gasio, vidjeti požare posvuda je užasno. Kamo da otiđem sada? Nije da postoji bezbroj kuća na raspolaganju u gradu".
Raste broj poginulih
13.51 - Prema posljednjim informacijama koje su priopćile tamošnje vlasti, broj žrtava dramatično je porastao s prvotne četiri na 13. Devet ih je proglašeno mrtvima na mjestu događaja, rekao je Chou Wing-yin iz vatrogasne službe na konferenciji za novinare.
Potvrđeno je i da je 15 osoba ozlijeđeno. S vatrenom stihijom bori se čak 767 vatrogasaca, a točan uzrok požara još uvijek nije poznat.
Čelnik Hong Konga sazvao hitan sastanak
13.42 - Čelnik Hong Konga John Lee Ka-chiu izrazio je sućut obiteljima četvero ljudi koji su smrtno stradali u tragičnom požaru u okrugu Tai Po. Ka-chiu je u objavi na Facebooku objavio da je održao hitan sastanak kako bi se organizirala potpuna pomoć pogođenim stanovnicima.
Vatrogasnoj službi i uredu za sigurnost naložio je da učine "sve što je u njihovoj moći pri gašenju požara, spašavanju i medicinskom zbrinjavanju". Odjel za socijalnu skrb postavio je punktove za pomoć na mjestu nesreće. Bolnička uprava je aktivirala plan za hitne situacije.
Vatrogasci se oprostili od kolege
13.34 - Vatrogasac Ho Wai-ho (37) preminuo je danas od ozljeda zadobivenih tijekom gašenja požara u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u Hong Kongu. Njegovi kolege i nadređeni opisali su ga kao predanog i hrabrog, stoji u službenom priopćenju koje je objavila vlada Hong Konga.
Ho je pronađen bez svijesti na mjestu požarišta, hitno je prevezen u bolnicu gdje je nažalost preminuo u 16.41 po lokalnom vremenu. Direktor vatrogasne službe Andy Yeung izrazio je duboku tugu zbog tragičnog gubitka.
"Budući da je bio član Vatrogasne službe oko devet godina, gospodin Ho je pokazao hrabrost. Duboko sam ožalošćen gubitkom ovog predanog i hrabrog vatrogasca. Svi naši kolege duboko su ožalošćeni gubitkom tako predanog suborca. U ime svih naših kolega, izrazio sam najdublju sućut njegovoj obitelji", rekao je Yeung.
Zatvoreno nekoliko cesta, preusmjereni autobusi
13.16 - Požar je uzrokovao značajne poremećaje u gradskom prometu. Nekoliko je cesta zatvoreno, a više od 30 autobusnih linija preusmjereno s područja požara, priopćio je hongkonški odjel za promet. Dodali su da, dok požar traje, pažljivo prate prometnu situaciju u stvarnom vremenu.
Požar pete razine bio prije 17 godina
12.54 - Posljednji požar pete razine dogodio se 2008. godine, kada je vatra zahvatila zgradu Cornwall Court u poslovnoj četvrti Mong Kok. U tom su incidentu, kako je tada izvijestio South China Morning Post, život izgubile četiri osobe. Radilo se o poslovnoj zgradi izgrađenoj 1962. godine.
Među zarobljenima i dvije bebe
12.26 - Najmanje 13 osoba, uključujući osmero starijih stanara i dvije bebe ostalo je zarobljeno u neboderima koje je zahvatio veliki požar, potvrdio je bivši okružni vijećnik Herman Yiu Kwan-ho, piše South Morning China Post. Dodao je kako je u požaru zarobljeno i oko 14 mačaka. Iz BBC-a napominju kako ove brojke nisu mogli provjeriti neovisno.
Požar eskalirao na najviši stupanj opasnosti
12.24 - Veliki požar koji je zahvatio područje Tai Po u Hong Kongu eskalirao je do petog, najvišeg stupnja opasnosti. Vlada Hong Konga priopćila je kako je razina uzbune podignuta na najviši stupanj u 18.22 sati po lokalnom vremenu. Odluka je uslijedila gotovo tri sata nakon što je požar prvotno klasificiran kao četvrti stupanj opasnosti.
Kompleks bio prekriven bambusovim skelama
12.15 - Kompleks je bio prekriven bambusovim skelama, tehnika koja se tradicionalno koristi u građevinarstvu jer je bambus lagan, čvrst i brzo se postavlja. Mediji su ranije izvještavali da vlada razmatra postupno ukidanje njihove upotrebe zbog sigurnosnih rizika.
Službeni uzrok požara još uvijek nije poznat, ali vjeruje se da su upravo skele pridonijele munjevitom širenju vatre. Istraga je u tijeku, a za sada ostaje nepoznat konačan broj žrtava, kao i koliko će dugo trajati gašenje vatrene stihije.
Otvorena privremena skloništa
11.35 - Vlada Hong Konga izvijestila je da je sedam osoba prevezeno u bolnicu. Nažalost, za četvero nije bilo spasa. Dvije osobe bore se za život, a jedna je u stabilnom stanju. Vatrogasna služba potvrdila je za BBC da je među poginulima i jedan njihov kolega.
Vlada Hong Konga izjavila je da je otvorila privremena skloništa kao odgovor na požar koji prijeti velikom broju ljudi.
U bolnici Alice Ho Miu Ling Nethersole uspostavljena je služba za pomoć i upite javnosti. Iz Vlade su dodali i da Okružni ured Tai Po pomno prati situaciju te će otvoriti još skloništa ako bude potrebno. Wang Fuk Court je stambeni kompleks s gotovo 2000 stanova u kojima živi oko 4000 stanovnika.
