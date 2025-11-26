Vatra guta nebodere, odjekuju eksplozije: 'Najšokantnija stvar kojoj sam ikad svjedočio'

Najmanje četiri osobe su poginule u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a plamen se brzo proširio zbog bambusovih skela na vanjskoj strani zgrada. Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14.51 po lokalnom vremenu, a na mjestu događaja su sve hitne službe, piše BBC.

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.

Ključni događaji:

Gori kompleks s gotovo 2000 stanova

Poginulo 13 osoba

Požar eskalirao na najviši stupanj opasnosti

čak 767 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom

Tijek događanja:

Odjekuju eksplozije

15.20 - Požar još uvijek bjesni u nekoliko zgrada, u zraku se osjeća miris dima, a čuje se i neprestana buka vatrogasnih i policijskih vozila. Ceste su zatvorene. Policija je ogradila područje, ali mnoštvo ljudi okupilo se iza policijskih linija kako bi promatralo plamen. Čuju se eksplozije, veliki plameni oblaka izbijaju iz prozora stanova, a žeravica leti svuda okolo. CNN javlja da se na terenu može čuti kako mnogi stanovnici pitaju zašto se ne koristi više opreme i aktiviraju helikopteri za gašenje požara.

'Najšokantnija stvar kojoj sam ikad svjedočio'

15.15 - Očevidac Paul Marriott, učitelj i ravnatelj srednje škole Law Ting Pong, rekao je za CNN da je u vrijeme požara predavao u Tai Pou. Kad su on i njegovi učenici prvi put vidjeli dim, pomislio je da je riječ o šumskom požaru.

"To je jedna od najšokantnijih stvari kojima sam ikada svjedočio", rekao je Marriot na svom X-u, gdje je podijelio više videozapisa požara koji je zahvatio zgrade.

Batch 2 of videos: One of the most shocking things to ever witness at Tai Po, HK. Burning buildings at Wang Cheong House, Wang Fuk Court. #taipo #hk #hongkong #fire #disaster #wangfukcourt pic.twitter.com/gdgIJD95MU — Paul Marriott (@pcmarriott) November 26, 2025

Dramatično spašavanje nebodera

14.50 - Stambeno naselje Wang Fuk Court, u kojem je došlo do incidenta, sastoji od osam blokova, a svi su trenutačno u fazi velikih popravaka. Sedam od tih blokova pogođeno je požarom, a vanjske skele su teško oštećene.

Vatrogasci trenutačno ne mogu sigurno ući u zgrade kako bi proveli operacije potrage i spašavanja. Oko 95 % stanovnika je već evakuirano. Na jednoj evakuacijskoj točki u blizini mjesta požara, u trgovačkom centru Kwong Fuk, bilo je otprilike više od tisuću stanovnika.

Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo je nekoliko društvenih centara kao privremena skloništa, a neke škole su također dostupne za preseljenje.

Najgori požar od 1996. godine

14.40 - Veliki požar kompleksa nebodera najgori je od 1996. godine u Hong Kongu, piše Reuters. Tada je u požaru poslovne zgrade Garley u srcu Nathan Roada poginula 41 osoba, a ozlijeđena je 81 osoba. Kasnije je utvrđeno da je požar uzrokovan zavarivanjem tijekom unutarnjih renovacija.

'Gdje ću spavati večeras?'

14.20 - Reuters je razgovarao s ljudima na mjestu požara. Stanovnik zgrade (66) rekao je: "Oko 14.45 sati čuo sam glasan zvuk. Pogledao sam van i vidio da u daljini kako Bloka 5 gori. Odmah sam se vratio kući da spakiram svoje stvari. Iskreno ne znam ni kako se trenutačno osjećam. Idem korak po korak. Sad samo razmišljam gdje ću večeras spavati, jer vjerojatno neću moći vratiti se kući.“

Stanovnik (68) Bloka 4 rekao je: "Ne osjećam se dobro, vidim toliko blokova u plamenu, kako bi se itko mogao osjećati dobro? Iako se čini da se požar u našem bloku gasio, vidjeti požare posvuda je užasno. Kamo da otiđem sada? Nije da postoji bezbroj kuća na raspolaganju u gradu".

Raste broj poginulih

13.51 - Prema posljednjim informacijama koje su priopćile tamošnje vlasti, broj žrtava dramatično je porastao s prvotne četiri na 13. Devet ih je proglašeno mrtvima na mjestu događaja, rekao je Chou Wing-yin iz vatrogasne službe na konferenciji za novinare.

Potvrđeno je i da je 15 osoba ozlijeđeno. S vatrenom stihijom bori se čak 767 vatrogasaca, a točan uzrok požara još uvijek nije poznat.

🇭🇰 #ÚltimaHora 🇭🇰



🔴 Varias explosiones causaron un fuerte incendio en un andamio en el Tribunal Hung Fuk, en Hong Kong.#HongKong pic.twitter.com/ivSwcWOZB6 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 26, 2025

Čelnik Hong Konga sazvao hitan sastanak

13.42 - Čelnik Hong Konga John Lee Ka-chiu izrazio je sućut obiteljima četvero ljudi koji su smrtno stradali u tragičnom požaru u okrugu Tai Po. Ka-chiu je u objavi na Facebooku objavio da je održao hitan sastanak kako bi se organizirala potpuna pomoć pogođenim stanovnicima.

Vatrogasnoj službi i uredu za sigurnost naložio je da učine "sve što je u njihovoj moći pri gašenju požara, spašavanju i medicinskom zbrinjavanju". Odjel za socijalnu skrb postavio je punktove za pomoć na mjestu nesreće. Bolnička uprava je aktivirala plan za hitne situacije.

Foto: X/screenshot

Vatrogasci se oprostili od kolege

13.34 - Vatrogasac Ho Wai-ho (37) preminuo je danas od ozljeda zadobivenih tijekom gašenja požara u stambenom kompleksu Wang Fuk Court u Hong Kongu. Njegovi kolege i nadređeni opisali su ga kao predanog i hrabrog, stoji u službenom priopćenju koje je objavila vlada Hong Konga.

Ho je pronađen bez svijesti na mjestu požarišta, hitno je prevezen u bolnicu gdje je nažalost preminuo u 16.41 po lokalnom vremenu. Direktor vatrogasne službe Andy Yeung izrazio je duboku tugu zbog tragičnog gubitka.

"Budući da je bio član Vatrogasne službe oko devet godina, gospodin Ho je pokazao hrabrost. Duboko sam ožalošćen gubitkom ovog predanog i hrabrog vatrogasca. Svi naši kolege duboko su ožalošćeni gubitkom tako predanog suborca. U ime svih naših kolega, izrazio sam najdublju sućut njegovoj obitelji", rekao je Yeung.

Zatvoreno nekoliko cesta, preusmjereni autobusi

13.16 - Požar je uzrokovao značajne poremećaje u gradskom prometu. Nekoliko je cesta zatvoreno, a više od 30 autobusnih linija preusmjereno s područja požara, priopćio je hongkonški odjel za promet. Dodali su da, dok požar traje, pažljivo prate prometnu situaciju u stvarnom vremenu.

Deadly Blaze Engulfs Hong Kong Residential Estate



Four confirmed dead, others injured as fire rips through multiple blocks in #HongKong estate, emergency services rush to the scene. pic.twitter.com/6uiJvbDpQa — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) November 26, 2025

Požar pete razine bio prije 17 godina

12.54 - Posljednji požar pete razine dogodio se 2008. godine, kada je vatra zahvatila zgradu Cornwall Court u poslovnoj četvrti Mong Kok. U tom su incidentu, kako je tada izvijestio South China Morning Post, život izgubile četiri osobe. Radilo se o poslovnoj zgradi izgrađenoj 1962. godine.

Foto: Kobe Li/zuma Press/profimedia

Među zarobljenima i dvije bebe

12.26 - Najmanje 13 osoba, uključujući osmero starijih stanara i dvije bebe ostalo je zarobljeno u neboderima koje je zahvatio veliki požar, potvrdio je bivši okružni vijećnik Herman Yiu Kwan-ho, piše South Morning China Post. Dodao je kako je u požaru zarobljeno i oko 14 mačaka. Iz BBC-a napominju kako ove brojke nisu mogli provjeriti neovisno.

Foto: Nexpher Images/ddp Usa/profimedia

Požar eskalirao na najviši stupanj opasnosti

12.24 - Veliki požar koji je zahvatio područje Tai Po u Hong Kongu eskalirao je do petog, najvišeg stupnja opasnosti. Vlada Hong Konga priopćila je kako je razina uzbune podignuta na najviši stupanj u 18.22 sati po lokalnom vremenu. Odluka je uslijedila gotovo tri sata nakon što je požar prvotno klasificiran kao četvrti stupanj opasnosti.

Kompleks bio prekriven bambusovim skelama

12.15 - Kompleks je bio prekriven bambusovim skelama, tehnika koja se tradicionalno koristi u građevinarstvu jer je bambus lagan, čvrst i brzo se postavlja. Mediji su ranije izvještavali da vlada razmatra postupno ukidanje njihove upotrebe zbog sigurnosnih rizika.

Foto: Nexpher Images/ddp Usa/profimedia

Službeni uzrok požara još uvijek nije poznat, ali vjeruje se da su upravo skele pridonijele munjevitom širenju vatre. Istraga je u tijeku, a za sada ostaje nepoznat konačan broj žrtava, kao i koliko će dugo trajati gašenje vatrene stihije.

Otvorena privremena skloništa

11.35 - Vlada Hong Konga izvijestila je da je sedam osoba prevezeno u bolnicu. Nažalost, za četvero nije bilo spasa. Dvije osobe bore se za život, a jedna je u stabilnom stanju. Vatrogasna služba potvrdila je za BBC da je među poginulima i jedan njihov kolega.

Foto: Nexpher Images/ddp Usa/profimedia

Vlada Hong Konga izjavila je da je otvorila privremena skloništa kao odgovor na požar koji prijeti velikom broju ljudi.

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.



The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

U bolnici Alice Ho Miu Ling Nethersole uspostavljena je služba za pomoć i upite javnosti. Iz Vlade su dodali i da Okružni ured Tai Po pomno prati situaciju te će otvoriti još skloništa ako bude potrebno. Wang Fuk Court je stambeni kompleks s gotovo 2000 stanova u kojima živi oko 4000 stanovnika.

