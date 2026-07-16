Ministarstvo branitelja o kostima pronađenima u Slavoniji: 'Starije su od 100 godina'

Ljudski posmrtni ostaci u šumi kod naselja Ježevik na području Općine Bukovlje stariji su više od 100 godina, pokazali su preliminarni nalazi Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja odmah su po zaprimanju informacije, u suradnji s Policijskom upravom brodsko-posavskom, obišli lokaciju i obavili preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih ostataka.

Dodaju kako je Uprava za zatočene i nestale nadležna za istraživanje, ekshumaciju i identifikaciju žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata. Budući da je riječ o arheološkom, odnosno starijem povijesnom nalazu, daljnje postupanje i brigu o lokaciji preuzet će institucije nadležne za zaštitu kulturne i povijesne baštine.

Foto: Zvonimir Milošević, Tomislav Jerković, Mario Milođević, Slavonija.IN

Foto: Zvonimir Milošević, Tomislav Jerković, Mario Milođević, Slavonija.IN

Foto: Zvonimir Milošević, Tomislav Jerković, Mario Milođević, Slavonija.IN

Ljudski ostaci poslani na vještačenje

Podsjetimo, u šumi kod Ježevika pronađeni su ljudska lubanja, čeljust i brojne kosti. Policija je dio ostataka izuzela radi daljnje obrade, no nakon obilne kiše zemlja je isprala i nove posmrtne ostatke.

Policiji ih je prijavio Tomislav Jerković nakon što ga je susjed upozorio na kosti pronađene tijekom obilaska šume. Isprva su mislili da je riječ o životinjskim kostima, no ubrzo su shvatili da se radi o ljudskim posmrtnim ostacima.

Policija je po dojavi izašla na teren, o svemu obavijestila Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu te dio ostataka poslala na daljnju analizu.

U međuvremenu je kiša isprala dodatne posmrtne ostatke. Među njima je pronađena i kost kroz koju je prolazio čavao, što je otvorilo pitanje radi li se o pojedinačnom grobu ili mjestu na kojem je pokopano više osoba. Odgovor na to trebalo bi dati vještačenje koje je u tijeku.