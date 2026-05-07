Porezna uprava gasi dio usluga! Neki će morati pričekati do ponovne uspostave sustava

Poduzetnike i građane očekuje privremeni prekid dijela digitalnih usluga Porezne uprave, no iz te institucije poručuju kako nema razloga za zabrinutost jer će svi JOPPD obrasci predani nakon ponovne uspostave sustava biti priznati kao predani u zakonskom roku.

Porezna uprava u četvrtak je izvijestila kako će zbog tehničkih aktivnosti na sustavu privremeno biti nedostupan dio elektroničkih usluga i servisa za građane i poduzetnike:

"Elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike bit će nedostupni od 8. svibnja 2026. u 16 sati do 11. svibnja 2026. u 8 sati. Prekid rada obuhvatit će podnošenje SNU zahtjeva, predaju JOPPD obrazaca i izmjenu ovlaštenika u razdoblju od 5. svibnja 2026. u 16 sati do 11. svibnja 2026. u 8 sati."

Sustavi fiskalizacije računa, eRačuna i dodjele OIB-a tijekom cijelog razdoblja radit će nesmetano, naglasili su iz Porezne uprave.

Predaja obrazaca nakon ponovne uspostave sustava

Zbog izvanrednih okolnosti nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaće i mirovine moći će nesmetano izvršavati plaćanja obveza po JOPPD obrascima, dok će samu predaju obrazaca obaviti nakon ponovne uspostave sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.

"Porezna uprava će u nedjelju, 10. svibnja 2026. godine, dodatno provesti provjeru sustava u predprodukcijskom okruženju. U testiranje će biti uključeni predstavnici strukovnih računovodstvenih organizacija: Inicijative profesionalnih računovođa Hrvatske, Udruženja računovođa pri HGK i Sekcije računovođa pri HOK; kao i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane RH, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Cilj aktivnosti je potvrditi ispravnost i spremnost sustava prije njegove ponovne pune dostupnosti", poručili su iz Porezne.

