OBJAVLJENI DETALJI

Razotkrivena porezna prijevara: Oštetio Hrvatsku za više od 200.000 eura

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nadalje je utvrđeno da je 39-godišnjak poslovne knjige vodio na temelju neuredne, nepravodobne, nepotpune i nevjerodostojne dokumentacije s ciljem otežane preglednosti poslovanja i materijalne imovine društva

30.4.2026.
16:13
Andrea Vlašić
PU brodsko-posavska je u suradnji sa službenicima Ministarstva financija Porezne uprave Područnog ureda Slavonski Brod, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela: utaje poreza ili carine te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Potvrđena je sumnja da je osumnjičeni kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa područja Slavonskog Broda, tijekom 2023. i 2024. godine, izbjegavao plaćanje poreza i drugih davanja, odnosno manje obračunavao, iskazivao i uplaćivao u državni proračun (obveze poreza na dodanu vrijednost, obvezu poreza na dobit, obvezu poreza i prireza na dohodak, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje).

Dakle, oštetio je državni proračun Republike Hrvatske za iznos iznad 200.000,00 eura, pribavivši trgovačkom društvu nepripadnu imovinsku korist.

Nadalje je utvrđeno da je 39-godišnjak poslovne knjige vodio na temelju neuredne, nepravodobne, nepotpune i nevjerodostojne dokumentacije s ciljem otežane preglednosti poslovanja i materijalne imovine društva.

Policijski službenici protiv osumnjičenog podnose posebno izvješće kao dopunu kaznenoj prijavi Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela.  

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatima lani ukradeno više od 20 milijuna eura: 'To je iznos za 30 vrtića, a stvarna šteta je veća'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
