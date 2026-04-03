Ponuda riba na Veliki petak nikad veća, a kupaca nikad manje: Pogledajte ove cijene

Na Veliki petak tradicionalno se jede riba, a blagdanska ponuda i ove je godine bogata. Na šibenskoj, riječkoj, zagrebačkoj, pulskoj i splitskoj ribarnici štandovi su puni, no kupaca je vrlo malo. Mnogi građani razgledavaju i uspoređuju cijene prije nego što se odluče na kupnju, jer se riba rijetko može naći ispod 10 eura po kilogramu.

Kilogram škampi stoji 40 eura, brancin se prodaje za 16 eura, dok su lignje, orada i list oko 25 eura. Sipa se nudi za 30 eura, zubatac za 35, tuna 20, pastrva za 12, a skuša za 15 eura.

