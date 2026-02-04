Policija upala u Dom zdravlja u Varaždinu: Evo na što se sumnja

U suradnji s državnim odvjetništvom, policija u srijedu provodi dokazne radnje u Domu zdravlja Varaždinske županije, a sumnja se na kaznena djela iz područja gospodarskog kriminaliteta.

Glasnogovornica Policijske uprave varaždinske Marina Kolarić potvrdila je Hini da su policijski službenici na terenu.

Dokazne radnje u tijeku

"U Domu zdravlja u Varaždinu u tijeku su dokazne radnje u suradnji s državnim odvjetništvom, vezano uz kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta", izjavila je Kolarić.

Zasad nije mogla reći kada bi moglo biti poznato više informacija o slučaju.

Iz Doma zdravlja Varaždinske županije priopćili su kako se provodi policijski izvid koji nije povezan s redovitim radom te ustanove te naglasili da postupanje policije ni na koji način ne remeti pružanje zdravstvene skrbi.

