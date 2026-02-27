U požaru tragično stradao Bobby J. Brown, glumac iz serije 'Žica'

Glumac Bobby J. Brown, najpoznatiji po ulozi baltimorskog policajca u HBO-ovoj seriji 'Žica', preminuo je u 63. godini života. Tragično je stradao u požaru koji je izbio u staji u utorak, 24. veljače, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je Ured glavnog medicinskog istražitelja u Marylandu. Kao uzrok smrti navedene su teške opekline i udisanje dima, a slučaj je proglašen nesretnim događajem, prenosi People.

Kći opisala potresne detalje

Njegova kći Reina opisala je dramatične trenutke u noći kada je obitelj doznala za tragediju. Probudila ju je telefonska zvonjava oko 23:30 sati.

“Čvrsto sam spavala. Legla sam otprilike dva sata ranije”, ispričala je. “Nazvala me mlađa sestra, sva u panici, i rekla da tate više nema, da je stradao u požaru u staji. Pitala sam se: ‘Što to uopće znači?’”

U stanju šoka izašla je iz kuće kako bi se, kaže, uvjerila da ne sanja. “Stala sam bosa na prilaz. Bilo je hladno, a ja sam bila u spavaćici. Htjela sam se prizemljiti, biti sigurna da sam budna. Nisam mogla vjerovati. I dalje mi se ne čini stvarnim.”

Otkrila je i da je njezin otac, kada je požar tek buknuo, pokušao reagirati te je nazvao člana obitelji da donese aparat za gašenje požara, nadajući se da će vatru uspjeti staviti pod kontrolu prije nego što se proširi.

“Bio je stup zajednice”

Reina je priznala da se obitelj još uvijek pokušava nositi s iznenadnim gubitkom. “Svi pokušavamo shvatiti što se dogodilo. Svima nam je teško”, rekla je, dodajući kako joj u teškim trenucima snagu daje vjera.

“Moj je tata bio nevjerojatan čovjek. Bio je iznimno pametan i bio je stup zajednice. Mnogi će ga ljudi pamtiti”, kazala je.

Od glumca se oprostio i njegov agent Albert Bramante, istaknuvši njegov “golem talent” i “još veći integritet”. “Svom je poslu pristupao s disciplinom i strašću koje su bile istinska inspiracija. Iako je ostvario brojne zapažene uloge, ono što ga je definiralo bila je nepokolebljiva posvećenost glumi”, poručio je, zamolivši javnost za privatnost obitelji.

Zapažena karijera na televiziji i filmu

Brown je diplomirao na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih televizijskih uloga. Osim u seriji The Wire, pojavio se i u naslovima poput Law & Order: Special Victims Unit, Homicide: Life on the Street, The Corner te We Own This City.

Okušao se i iza kamere kao redatelj dokumentarnih filmova, među kojima se ističu Off the Chain, o zlostavljanju američkih pit bull terijera, te Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic.

Njegova iznenadna smrt ostavila je prazninu u svijetu televizije i među brojnim kolegama i obožavateljima koji ga pamte kao predanog umjetnika i čovjeka velikog srca.

POGLEDAJTE VIDEO: Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'