POČELO JE... /

Pogodio ih je kolaps u javnom prijevozu, osjetit će ga i brojni Hrvati: Sve staje na dva dana

Foto: Profimedia/Ilustracija

Neki lokalni prijevoznici već su najavili da će uvesti izvanredne vozne redove

27.2.2026.
8:18
Hina
Profimedia/Ilustracija
Autobusi, tramvaji i vlakovi diljem Njemačke prestali su voziti u petak ujutro nakon što su se lokalni prometni radnici odazvali na poziv sindikata javnog sektora Verdi da organiziraju dvodnevni štrajk.

Sindikat se nada steći utjecaj u pregovorima koji se odnose na uvjete rada, posebice radno vrijeme i rad u smjenama, dodatke za noćni i rad vikendom te plaće. 

Konkretni zahtjevi razlikuju se od savezne države do savezne države.

Najavljeni izvanredni vozni redovi 

Razgovori o kolektivnom ugovoru o plaćama utječu na oko 150 autobusnih, tramvajskih i lokalnih željezničkih tvrtki s oko 100.000 zaposlenika u saveznim državama diljem Njemačke, uključujući gradove Berlin i Hamburg.

Neki lokalni prijevoznici već su najavili da će uvesti izvanredne vozne redove.

Štrajk predstavlja drugu akciju na nacionalnoj razini u tekućem krugu kolektivnog pregovaranja. Tijekom prethodnog štrajka 2. veljače, lokalni javni prijevoz u velikim dijelovima Njemačke gotovo je potpuno stao.

