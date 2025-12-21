Žestoki sudar auta i taksija u Zagrebu, objavljena snimka: 'Je li budala ili idiot?'

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode u nedjelju ujutro objavila je snimku prometne nesreće u Zagrebu u kojoj su sudjelovala dva automobila.

Navode da su se sudarili na križanju Tratinske i Nove Ceste. Snimatelj ističe da je crnom automobilu bila upaljena zelena dopunska strelica za desno, ali on je otišao ravno kroz crveno. U njega je tada udario sivi taksi.

Srećom, ozlijeđenih nije bilo, ali na vozilima je nastala materijalna šteta.

Rasprava na Facebooku

Snimku su komentirali korisnici Facebooka. "Sve OK, kriv je crni, ali brzina kojom je doletio taksi je van dozvoljene. To je jasno i slijepcu - frajer je vozio 50 na sat u centru Trešnjevke po pruzi za tramvaje. Mora biti teški kreten", piše u jednom komentaru.

"To je tvoja procjena, moja je 40-50 km/h. Zeleno mu je, ovaj je prošao kroz crveno. Je li idiot ili budala (zato što ne prati promet) i tu je kraj priče", odgovara mu drugi korisnik.

