Metak probio staklo kafića u Rijeci, vlasnik otkrio detalje drame: 'Ljudi su legli na pod'

Još se uvijek istražuju sve okolnosti pucnjave u riječkom Trsatu nakon koje je u petak navečer nastala šteta na kafiću, obližnjoj ljekarni i dva automobila, a vlasnik lokala Dražen Strukan u razgovoru za Novi list otkrio je detalje drame.

Navodi da je jedan metak probio staklo kafića dok su unutra bili gosti. "Prošao je izravno kroz staklo. Nastala je nevjerojatno neugodna i stresna situacija", kaže vlasnik.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Dodaje da su gosti instinktivno legli na pod u potrazi za zaklonom. Ističe i da je jedan od njih zadobio lakše posjekotine od krhotina stakla koje se rasprsnulo nakon pucnja. Napominje da je riječ o manjoj ozljedi, ali da su ozlijeđeni gost i svi ostali bili u šoku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Moglo je završiti velikom tragedijom'

Epilogu drame svjedočio je i Paul Simunović, član Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat, koji je tada šetao psa. Ugledao je dva automobila, koja su prema dostupnim informacijama nakon pucnjave odjurila s lica mjesta.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Simunović priča da je tijekom bijega zamalo došlo do sudara. "Nisam vidio samu pucnjavu, iako sam tamo bio desetak minuta ranije, ali ono što je uslijedilo moglo je završiti velikom tragedijom. Ta dva vozila zamalo su se sudarila s jednim Volvom koji je pravilno skretao iz Krautzekove u Mihanovićevu ulicu", naveo je Simunović za Novi list.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

"U zavoju su potpuno prešli na suprotnu stranu ulice. Da je netko naišao iz suprotnog smjera, došlo bi do izravnog sudara pri ogromnoj brzini", nastavlja Simunović i dodaje da se sve odigralo toliko brzo da nije ni uspio prepoznati marke vozila.

Što kaže policija?

Podsjetimo, Policijska uprava primorsko-goranska u subotu ujutro izvijestila je da su u petak oko 21.30 sati zaprimili dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja u Trsatu.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Po izlasku na teren, policajci su poduzeli potrebne mjere i radnje te obavili očevid. Utvrdili su da je šteta nastala na ugostiteljskom objektu, aluminijskim griljama, fasadi na obližnjoj ljekarni i na dva vozila. Dodali su da je jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem pod nadzorom policije te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se pronašli ostali sudionici i utvrdile sve okolnosti.

"Prema dosadašnjim saznanjima nitko od građana koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu ili drugih osoba nije ozlijeđen", istaknula je policija u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako su murali podijelili Supetar, stigla i interventna policija: 'Ovo je razdor'