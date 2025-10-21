DOSJE JARAK NA VOYO /

Pogledajte prve kadrove Zemunskog klana iz nove epizode 'Dosjea Jarak'

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Od četvrtka samo na Voyo otkrijte kako je operirao zloglasni Zemunski klan i pogledajte intervju s glavnim egzekutorom

21.10.2025.
7:50
Irena Pirjać
Goran Stanzl/pixsell
Zemunski klan jedan je od najzloglasnijih poslijeratnih klanova u regiji. Moćni, umreženi sa svih strana, neometano su operirali regijom i šire, tjedno prevozeći oko 8 milijuna eura droge. Osim švercom, bavili su se i otmicama i ubojstvima. Jedan od glavnih egzekutora Zemunskog klana je Sretko Kalinić Zver koji u njastrože čuvanom srbijanskom zatvoru služi kaznu. No, to nije spriječilo tim 'Dosjea Jarak' da stupi s njime u kontakt i napravi nešto dosad neviđeno - intervju s ubojicom iz zatvora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Što je Zver otkrio novinarki Marijani Čikić o Zemunskom klanu? Tko je naručitelj ubojstva srbijanskog premijera Zorana Đinđića? Tko je iz klana s njime još u zatvoru? Otkrijte sve u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' ekskluzivno na platformi Voyo - ovog četvrtka, 23. listopada!

Prve kadrove Zemunskog klana i glavnog egzekutora pogledajte odmah!

Nove epizode 'Dosjea Jarak' od četvrtka na Voyo donose cjeloviti pregled Zemunskog klana i života glavnog egzekutora Sretka Kalinića zvanog Zver.

Što su sve radili, kako su djelovali, kako su  postali tako moćni, koga su oteli, koga ubili, a tko je bio meta - doznajte ovog četvrtka na Voyo. A mi vam donosimo ekskluzivan uvid u prve kadrove novih epizoda hvaljenog regionalnog true crimea 'Dosje Jarak'. Ne propustite pogledati!

 

Cijele epizode 'Dosjea Jarak' o Zemunskom klanu gledajte od četvrtka, 23. listopada - samo na Voyo!

 

