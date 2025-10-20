Ubojica dočekao novinarku 'Dosjea Jarak' u zatvoru s punim stolom: 'Što ćeš pojesti i popiti?'

U najčuvanijem zatvoru u Srbiji - Zabeli - Sretko Kalinić 'Zver' služi zatvorsku kaznu za niz ubojstava koje je počinio u ime Zemunskog klana - o čemu pogledajte novu epizodu 'Dosjea Jarak' samo na platformi Voyo. Istraživačka novinarka 'Dosjea Jarak', Marijana Čikić, posjetila je Zver u strogo čuvanom zatvoru u Požarevcu. Evo kako je izgledao njen susret s ubojicom.

'Zver' imao tremu pa odgađao intervju

Sretko Kalinić 'Zver' rijetko komunicira s javnošću, nikada ne daje intervjue, u strogo je čuvanom dijelu zatvora u Požarevcu, pa je samim time intervju koji je dao za 'Dosje Jarak' nešto dosad neviđeno.

Novinarka Marijana Čikić otkriva kako je bila spremna proći detaljan pretres u Zabeli, koji uključujuje i 'nagni se i nakašlji' pregled. Sve kako bi pogledala u oči glavnog egzekutora Zemunskog klana. "Unutra – stolovi, stolice, kao skladište školske opreme. A usred toga – Kalinić“, opisuje Čikić njihov susret. Zver ju je dočekao s 'gozbom' po zatvorskom standardu, odnosno s onime što je dostupno u kantini: "Pitao me: ‘Što ćeš pojesti, što ćeš popiti?’ Na stolu su bili keksi, čokolade, sokovi, pa čak i žvake. Htio je pokazati nekakvu domaćinsku gestu.“

Prije snimanja intervjua, Kalinić je danima odgađao razgovor. „Zvao me stalno, ali uvijek bi rekao da još nije spreman. Na kraju je priznao da ima tremu“, otkriva Čikić.

Marijana Čikić o 'Zveri': 'Da ne znate tko je on, proveli biste s njim ugodna tri sata u razgovoru'

Istraživačka novinarka 'Dosjea Jarak', Marijana Čikić, tri je sata razgovarala s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana. Ono što ju je najviše zanimalo bila je psihologija iza njegova života: "Kako netko iz normalne obitelji iz zadarskog zaleđa postane najbolji plaćeni ubojica u Europi?“ Trebalo je vremena, opisuje Čikić, da Kalinić pristane na intervju: "Shvatila sam da taj prvi razgovor više služi njemu da ubije vrijeme“.

No s vremenom je Kalinić odlučio progovoriti za 'Dosje Jarak'– želio je ispraviti, kako kaže, medijske neistine: "Htio je demantirati barem tri stvari koje se stalno ponavljaju, a za koje tvrdi da nisu točne.“ Iako ga policija opisuje kao jednog od najopasnijih ubojica na kontinentu, Čikić priznaje da ju je fascinirala njegova osobnost. „Da ne znate tko je on, proveli biste s njim ugodna tri sata u razgovoru“, kaže.

