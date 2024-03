- Butković: 'Milanovićeve izjave o mom bratu su laž'

- Milanović o Ustavnom sudu: 'Zmija pokazala jezičinu. Samo se usudite, bando'

- Ništa od točkaste koalicije Možemo! i SDP-a

- Državno izborno povjerenstvo o radu trgovina na dan izbore

- Kakve veze ima Aleksandra Prijović s izborima i plakatima diljem Hrvatske?

- Javio se čovjek koji je zakupio domenu 'Rijekepravde: 'Imam dvije ponude'

- Izbori usred tjedna napravili pomutnju u školama

- Milanović o Plenkoviću: 'Politička kukavica i karijerni kalkulant'

- Šok u ponedjeljak ujutro: Netko je zakupio domenu s verzijama SDP-ova slogana: 'Je*iga, prestigao sam vas'

- Lacković izlazi na izbore s Domoviskim pokretom

- Plenković nazvao Milanovića 'luzerom': 'Maltretira sve oko sebe'

- DIP izdao upute kako mogu glasovati nepokretni birači

- 'Rijeke pravde su se okupile': Predstavljena SDP-ova koalicija

Jedan plakat već prešaran govorom mržnje

Salvom uvreda predsjednik Zoran Milanović "počastio" je Ustavni sud, posebno zbog upozorenja da mogu poništiti izbore, ako kao predsjednik ostane u kampanji. A u jeku rata na društvenim mrežama počeo je i rat plakatima.

Nakon SDP-ovih, osvanuli su HDZ-ovi i SDSS-ovi koje su vandali išarali govorom mržnje.

Nepoznate su osobe na plakatu postavljenom u zagrebačkom naselju Sopotu izbrisale dio teksta "Hrvatska treba Srbe jer puna Arena prija svima" i nadopisale "na vrbe", pa na plakatu sada piše "Srbe na vrbe".

A kampanja puna uvreda dobila je novi začin - metak. Propucan je automobil novoizabranog državnog odvjetnika i suca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića koji je to shvatio tek kad je otišao u Viroviticu u servis. Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa poručio je da je stvar vrlo zabrinjavajuća.

Više pročitajte u prilogu.

Puljak: 'Želimo u Hrvatsku uvesti reda'

Predsjednik stranke Centar i splitski gradonačelnik Ivica Puljak u RTL-u Danas komentirao je dogovore oporbe, a osvrnuo se na to kako je njegova stranka uspjela dobiti 11 mjesta na listama.

"Koncentrirali smo se na ono što naš čeka i na cilj, a to je promjena u Hrvatskoj i pobjeda nad HDZ-om. Cilj je da u Hrvatsku uvedemo reda i da to bude moderna europska zemlja. Vrlo brzo smo se dogovorili. To su prije bili razgovori, a ne pregovori i trajali su kratko", poručio je.

Dotaknuo se i pitanja je li stranka Centar s toliko mjesta djelomično izgurala Možemo! iz koalicije te s kojim ljudima planira napuniti liste u ostalim izbornim jedinicama.

"Nama nije bio cilj nikoga izgurati, cilj nam je da promijenimo Hrvatsku i da stvorimo političku snagu. To su Rijeke pravde koje su snaga koja će mijenjati Hrvatsku", istaknuo je.

A što je još poručio pročitajte u prilogu.

'Rijeke pravde' u lovu na mandate: SDP ima asa u rukavu

Koalicija 'Rijeke pravde' kampanju će bazirati na borbi protiv korupcije i na tome kako da Hrvatska bude bolja. Baš kako se koalicija prije pojave predsjednika Republike i trebala zvati.

Onoga koji je na čelu, u sjeni, nisu ni spomenuli, osim porukama.

Iako za to još nema potvrde, SDSS bi na izbore mogao sa samostalnom listom u 7. izbornoj jedinici. Međutim, ima SDP, doznajemo, asa u rukavu. Na njihovoj bi listi u 7. izbornoj jedinici mogla biti Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline, najaktivnija u obnovi Banovine.

Više pogledajte u prilogu.

Ništa od točkaste koalicije Možemo! i SDP-a

Propali su pregovori SDP-a i stranke Možemo! oko točkaste koalicije i suradnje u 4.,5.,7. i 9. izbornoj jedinici. Kandidatkinja za premijerku Sandra Benčić otkriva da su tražili četiri sigurna mandata, a da SDP nije pristao.

"Krajnji dogovor da se ne izlazi zajedno u te četiri jedinice odnosno da nemamo točkastu koaliciju", potvrdila je Benčić dodajući da je dobro što ipak izlaze u dva bloka, ali da su otvoreni za eventualnu postizbornu koaliciju.

Istaknula je da su pregovori tekli korektno i da nije bilo ucjena.

""Zadovoljni smo s time. Ne bismo bili nezadovoljni i da smo se dogovorili, ali ne možemo reći da to na bilo kakav način utječe na naš smjer kampanje i sastavljanje izbornih lista. Nije bilo zavlačenja, ucjenjivanja ni smicalica", poručila je.

Ipak je najavila da će u subotu ići na prosvjed koji SDP organizira u više gradova. Više pročitajte u prilogu.

Hoće li trgovine raditi na dan izbora?

S obzirom na to da će dan izbora biti proglašen neradnim danom, iako je riječ o srijedi, mnogi su se zapitali hoće li trgovine normalno raditi. Trgovci i poduzetnici kažu da će njihova vrata biti otvorena, ako Vlada ne proglasi izborni dan kao blagdan.

No, ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan poručuje da je izborni dan - neradni dan.

"Od toga jednostavnije ne mogu nikako reći, mogu slovkati još malo. Ako je nešto kao neradni dan propisano, onda znači da se taj dan ne radi. Ključno je da se osigura biračko pravo i da ti ljudi koji će raditi budu adekvatno plaćeni", poručio je Habijan.

Više pročitajte u prilogu.

Izbori usred tjedna napravili pomutnju u školama

Parlamentarni izbori u srijedu 17. travnja napravili su cijelu pomutnju i u školama. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs ponavlja da će se zbog izbora na radni dan nastava morati nadoknađivati, no uzvraćaju mu ravnatelji koji ne vide potrebu za time.

"Znamo da ministar i Ministarstvo donose odluku o početku i završetku nastavne godine, o broju radnih dana, o broju dana učeničkog odmora i znamo da za ovu godinu je propisno najmanje 175 nastavnih dana. Mi u školi imamo puno više od 175 nastavnih dana, odnosno imamo više od 180 radnih dana i ne vidim razlog za nadoknadu tog dana", ističe ravnateljica Osnovne škole Gornja Vežica u Rijeci Bojana Matešin.

Više pročitajte u prilogu.

Plenković nazvao Milanovića 'luzerom': 'Maltretira sve oko sebe'

Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa poručio je da se predsjednik Zoran Milanović ne snalazi u unutarnjem, a pogotovo na vanjskom planu, a dotaknuo se i njegove odluke o parlamentarnim izborima usred tjedna.

"Milanovićev diletantizam, izolacionizam i vrijeđanje nisu samo karakteristični za domaću politiku. Riječ je o osobi koja se ne snalazi u unutarnjem, a pogotovo vanjskom planu. To odmah govori kakve su mogućnosti takvog djelovanja. Za vrijeme svoje Vlade nije ni spomenuo BiH, podržavao je Komšića i ono što je na štetu Hrvata u BiH. Vidite da je odredio datum izbora usred tjedna. To što je neradni dan kod nas, nije za Hrvate izvan Hrvatske, Hrvate izvan Hrvatske stavlja u nepovoljan položaj", istaknuo je Plenković.

“On je tu da jednostavno uvjeri Hrvate kao da ima neki problem. Mi imamo problem s njim svi skupa kao narod. Ne ja, svi skupa imamo problem s jednim nasilnikom koji krši Ustav i s kojim očito nešto nije u redu. S njim se trebaju pozabaviti drugi ljudi i drugi stručnjaci”, rekao je Plenković odgovarajući na izjave predsjednika dane proteklih dana nakon što je raspisao opće izbore i najavio kandidaturu na njima, a što je Ustavni sud osujetio.

Plenković ga je nazvao “luzerom”, lošim gubitnikom iz 2016. godine i “verbalnim nasilnikom koji maltretira sve oko sebe i koji, nažalost, dobiva odjek, zato što ga ljudi prenose jer je on formalno predsjednik”.

Više pročitajte u prilogu.

'Rijeke pravde su se okupile': Predstavljena SDP-ova koalicija na Iblerovom trgu

"Rijeke pravde su se okupile, dolaze u Hrvatsku, doći će na čelo Hrvatske nakon 17. travnja", poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin na predstavljaju lijeve koalicije "Rijeka pravde". Pozvao je građane da im se pridruže na najavljenim prosvjedima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu u subotu u 11 sati kako bi svi zajedno rekli "dosta lopovluku".

"Mi smo kapi pravde, prave rijeke pravde su građani RH koje pozivam da izađu na izbore da budu najveća rijeka u Europi koja će odnijeti sav smrad koji se nakupio", poručio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Osim njih, na predstavljanju su bili i predsjednik stranke centar Ivica Puljak, predsjednica stranke GLAS Anka Mrak Taritaš, predsjednik Narodne stranke Radimir Čačić te Dalija Orešković ispred stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom.

Više pročitajte u prilogu.

Butković: 'Milanovićeve izjave o mom bratu su laž'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković opovrgnuo optužbe predsjednika Zorana Milanovića o poslovanju svog brata s državnim tvrtkama, nazvavši ih lažima. Tvrdi da nema takvih poslova. Naglasio je da neće više odgovarati na prozivke poput Milanovićevih. Više pročitajte na poveznici. Milanović je izjavio da je Butkovićev brat nabavio kamione nakon što je Butković postao ministrom i počeo poslovati s državnim tvrtkama kao podizvođač. Naglasio je da više neće odgovarati na prozivke "bekrija i likova" poput Milanovića i poručio novinarima da ga to više ne pitaju. Više o tome pogledajte u prilogu.

Milanović o Ustavnom sudu: 'Zmija pokazala jezičinu. Samo se usudite, bando'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je odluke o promaknućima tri brigadna generala u general-bojnike, brigadira u brigadnog generala te pukovnika u brigadira, priopćeno je danas iz Ureda predsjednika. "Stojite na ramenima divova koji su obranili Hrvatsku", kazao je Milanović te dodao da "Hrvatska u ratove i sukobe neće ići, a da ih ne bira."

Komentirao je i upozorenje Ustavnog suda: "Neka se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti… Ovo je histeričan pokušaj da se osujeti volja ljudi", kazao je Milanović te nastavio da je izjava Šeparovića, o promjeni datuma izbora, krivično djelo. Rekao je da neće odstupiti s mjesta predsjednika, ali da bi se rado pohvatao s Plenkošenkom.

Nastavio je: "Ovo je poruka građanima: pružite otpor kako god znate, ovo nisu normalni ljudi". Opleo je i po ustavnim sucima koje je optužio za izvlačenje novca iz odvjetničkih društava: "Plaća im je za režije". O svemu više pročitajte u nastavku. Više pogledajte u prilogu.

Državno izborno povjerenstvo o radu trgovina na dan izbore

DIP je pozvao poslodavce da omoguće zaposlenicima izlazak na birališta 17. travnja, dorganiziranjem smjenskog rada ili druge načine. To je inače neradan dan.

Kakve veze ima Aleksandra Prijović s izborima i plakatima diljem Hrvatske?

Stranke započinju neslužbenu kampanju putem jumbo plakata. Od SDP-ovog "Rijeke pravde" do HDZ-ovog "Sigurno za sve izazove", te "Republika ili Diktatura" Damira Vanđelića. Posebno je primjetan plakat SDSS-a s sloganom "Hrvatska treba Srbe", ili "Nema boljeg susjeda od komšije".

U jednom kažu da "Hrvatska treba Srbe" 'jer se bolje razumijemo bez prijevoda!', drugi glasi da "nema boljeg susjeda od komšije!, a treći da "puna arena prija svima!

Baš u tom zadnjem cilja se na Aleksandru Prijoviću, popularno zvanu Priju koja je u prosincu napunila pet zagrebačkih Arena, ali i rasprodala pet koncerata u Osijeku, tri ima zasad najavljena u Rijeci, isto toliko u Varaždinu, a bit će i u Zadru… Više pročitajte u prilogu.

Javio se čovjek koji je zakupio domenu 'Rijekepravde: 'Imam dvije ponude'

Anonimni građanin zakupio je domenu "rijekepravde" i verzije predizbornog SDP-ova slogana te primio dvije ponude. Iako nije htio otkriti identitet, ponudio je domene strankama da ih otuke. SDP ignorira situaciju, ističući važnost društvenih mreža i terenske kampanje. Zauzimanje domene vide kao zabavu za javnost, bez dramatičnih posljedica za stranku. Stupili smo u kontakt s anonimcem koji je pokupovao domene koje asociraju na SDP-ov slogan te nam je otkrio da ima dvije ponude za otkup domene, a da je on "samo običan građanin". Više pročitajte u prilogu.

Milanović o Plenkoviću: 'Politička kukavica i karijerni kalkulant'

Predsjednik Zoran Milanović podržao je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom o članstvu u EU. N Faceboku je objavio status u kojem je istaknuo važnost stabilne BiH s jamčenim pravima za Hrvate. Kritizirao je Plenkovićevu pasivnost i nedostatak političke hrabrosti u zaštiti interesa Hrvata u BiH. "Pregovori EU s BiH mogli su početi puno prije da je Hrvatska proteklih godina imala Vladu i premijera s imalo političke odvažnosti i državničke mudrosti. No, Hrvatska je za premijera imala - i još kratko će imati - Andreja Plenkovića, političku kukavicu i karijernog kalkulanata, koji se ni u jednom pogodnom trenutku - a bilo ih je na pretek - nije usudio pisnuti ili, ne daj Bože, zamjeriti briselskim elitama", naveo je Plenković. Najavio je da će Hrvatska, kao članica EU, inzistirati na vraćanju otetih prava Hrvatima u BiH. Milanović smatra da BiH mora postati država u kojoj će Hrvati biti ravnopravan narod.

Šok u ponedjeljak ujutro: Netko je zakupio domenu s verzijama SDP-ova slogana: 'Je*iga, prestigao sam vas'

Netko je zakupio internetske domene povezane s imenom SDP-ove koalicije "Rijeke pravde" te šalje poruku Peđi Grbinu i Andreju Plenkoviću da ih mogu otkupiti. Šaljivac je ponudio sve domene u paketu i sugerirao moguću trampu za mjesto na listi. Kontakt detalje naveo je na dnu stranice. Više pročitajte u prilogu.

Lacković izlazi na izbore s Domoviskim pokretom

Nezavisna lista Željka Lackovića u 4. izbornoj jedinici pridružuje se Domovinskom pokretu. Lacković vjeruje da će zajedno osvojiti povjerenje birača. Više pročitajte u prilogu.

DIP izdao upute kako mogu glasovati nepokretni birači

Na parlamentarnim izborima 17. travnja glasovati mogu i teže bolesni i nepokretni birači te osobe s invaliditetom, a o svojoj želji, najranije tri dana prije izbora trebaju obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili, na dan izbora, do podneva, birački odbor. Ako takvi birači sami ne mogu obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili birački odbor, po njihovoj uputi to može učiniti druga osoba od njihova povjerenja, podsjeća Državno izborno povjerenstvo (DIP). Svim biračima, koji tako postupe, birački će odbor omogućiti glasovanje.

