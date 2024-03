Premijer Andrej Plenković danas je u Bruxellesu dao izjavu o državnom odvjetniku Ivanu Turudiću koji je danas policiji prijavio da mu je netko pucao na automobil.

"To je zabrinjavajuće, očekujem da policija priopći o čemu se radi. Navodno je on primijetio razbijen retrovizor, pa nešto izvana, pa je otišao na servis, pa su na servisu u autu našli dva metka. Još ne znamo kako i gdje se to dogodilo, je li slučajno ili je to plod ozračja koje se stvorilo u zadnje vrijeme", rekao je Plenković.

Rekao je i kako je kontaktirao potpredsjednika Vlade Tomu Medveda, koji je u Vladi zadužen za nacionalnu sigurnost da SOA, on i MUP naprave procjenu treba li Turudiću zaštita. Pa ako procjene da je, dobit će zaštitu, najavio je premijer.

Osim toga, Plenković nije propustio komentirati odnos Zorana Milanovića s unutarnjom i vanjskom politikom, te odluku o izborima srijedom.

"Milanovićev diletantizam, izolacionizam i vrijeđanje nisu samo karakteristični za domaću politiku. Riječ je o osobi koja se ne snalazi u unutarnjem, a pogotovo vanjskom planu. To odmah govori kakve su mogućnosti takvog djelovanja. Za vrijeme svoje Vlade nije ni spomenuo BiH, podržavao je Komšića i ono što je na štetu Hrvata u BiH. Vidite da je odredio datum izbora usred tjedna. To što je neradni dan kod nas, nije za Hrvate izvan Hrvatske, Hrvate izvan Hrvatske stavlja u nepovoljan položaj", komentirao je Plenković.

Premijer je također istaknuo da Hrvatska nije u krizi te da nikad nije bolje stajala.

"Ima političku stabilnost, ugled i jasan smjer, Milanović je tu da uvjeri Hrvate da imaju problem, no mi svi skupa imamo problem s njim", dodao je.

