Mijenjala se u imenima, mijenjala se u broju partnera, ali od sada je službena. Koalicija Rijeke pravde za parlamentarne izbore ima potpisani dokument. Od 29 mjesta na listama, najviše je dobila stranka Centar, a najmanje Reformisti. Iako se s tolikim brojem za partnere nisu složili svi ni u SDP-u, odluku su očito pregrmjeli.

O dogovorima oporbe s predsjednikom stranke Centar i splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom razgovarala je RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

Vidjeli smo na primjeru stranke Možemo! da Peđa Grbin nije mekan pregovarač. Kako ste vi uspjeli dobiti tih 11 mjesta?

"Koncentrirali smo se na ono što naš čeka i na cilj, a to je promjena u Hrvatskoj i pobjeda nad HDZ-om. Cilj je da u Hrvatsku uvedemo reda i da to bude moderna europska zemlja. Vrlo brzo smo se dogovorili. To su prije bili razgovori, a ne pregovori i trajali su kratko".

'Nije bilo ucjena'

Tako puno mjesta ste tražili odmah i očekivali ih?

"Zajedno smo se dogovorili da je ovo najbolji način da postignemo cilj, a to je smjena HDZ-a i promjena Hrvatske te uvođenje reda".

Je li tu bilo ucjena da ćete izaći iz koalicije ako ne dobijete četiri ulazna mjesta?

"Ne, nije bila nikakva ucjena. Nisam čovjek koji tako razgovara. Okrenut sam cilju kao i stranka koja je okrenuta budućnosti. Ono što nas čeka za mjesec dana je promjena Hrvatske".

Vaša stranka je skoncentrirana u Splitu. Iako imate podružnice u ostatku Hrvatske, to je ipak lokalna stranka. S kojim ćete ljudima napuniti liste u svim ostalim jedinicama? Tko će vam biti na listi u Zagrebu, Rijeci, Osijeku?

"Mi smo nacionalna stranka koja ima jak ogranak u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Varaždinu, Zadru. Imamo potpredsjednika županijske skupštine u Zadru, gradskog vijećnika u Rijeci. I zadnji put smo s Fokusom izašli na izbore u cijeloj Hrvatskoj. Stranka smo koja ima ljudi i želi se razvijati u cijeloj Hrvatskoj".

Milanoviću prešli preko 'narikače'

Poznajemo li ijedno ime?

"Znate i vidjet ćete. To su imena ljudi koji su već aktivni u politici, vrhunski profesionalci i stručnjaci. I baš tako vidimo Hrvatsku i želimo na najbolji ljudi njome upravljaju".

Mislite li da ste djelomično vi s toliko mjesta koje ste dobili djelomično izgurali Možemo?

"Nama nije bio cilj nikoga izgurati, cilj nam je da promijenimo Hrvatsku i da stvorimo političku snagu. To su Rijeke pravde koje su snaga koja će mijenjati Hrvatsku".

Otkako je predsjednik Zoran Milanović ušao u cijelu priču oko izbora, nismo vidjeli ni čuli vašu suprugu, a znamo da je imala s njim okršaj oko narikača. Je li to slučajno ili se u ovim pregovorima ne miješa?

"To je bilo slučajno, inače je aktivna i baš večeras je gostovala u nekim emisijama".

Prešla je preko narikača?

"Davno smo to riješili, još kad je predsjednik bio u Splitu prije dvije godine".