'LAKO SE PROVJERI' / Oleg Butković: 'Milanovićeve izjave o mom bratu su laž, nemojte me to više pitati'

Naglasio je kako on to sebi nikada ne bi dozvolio, a ako javnost želi provjeriti što je istina neka pošalju upit državnim tvrtkama. "Nema poslova s državnim tvrtkama ni posredno niti direktno, to ne postoji", ustvrdio je Butković