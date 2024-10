Benčić oplela po Plenkoviću: 'Premijer će danas ponovno izazvati val ogorčenja'

Hrvatski sabor nastavlja svoje zasjedanje.

Premijer Andrej Plenković zastupnicima će podnijeti godišnje Izvješće Vlade RH.

Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati.

Prije godinu dana oporba je htjela omesti njegovo izvješće jednosatnim lupanjem po klupama.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Stajališta saborskih klubova

10.20 - "Očito se Hrvatska dijeli u dvije kategorije - jedni su oni koje Andrej Plenković naziva korisnim idiotima koji rade u korist Rusije, to nije samo predsjednik nego svi koji su za njega glasali. Tu su i oni kojima članovi obitelji HDZ-a poručuju da su nakaze. To smo mi, građani koji nismo članovi HDZ-a. Je li naš Andrej Plenković postao sličan Aleksandru Vučiću? Itkekao jest, samo što je puno gori. Danas Plenković i HDZ vode hibridni rat, rat fake newsom da bi destabilizirali sve institucije", rekla je Dalija Orešković.

Dalija Orešković u svom je obraćanju rekla je da je Hrvatska sada gora nego kad su njome vladali najgori okupatori. Ta je izjava posebno zasmetala predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću koji ju je nazvao opasnom jer mladima daje potpuno krivu sliku o režimima i događajima u prošlosti.

10.15 - Sandra Benčić oštro je oplela po premijeru uoči podnošenja izvješća o radu Vlade.

"Premijer će danas ponovno izazvati val ogorčenja I preispitivanja kad će govoriti o hvalospjevima svoje Vlade. Tko su ti nezahvalnici koji ne razumiju ekonomski genij našeg premijera?! Danas će osjećati prijezir svi oni koji nemaju ništa od ovog".

10.10 - Veselko Gabričević u svom se govoru posvetio problemima umirovljenika.

"Medije su okupirali tzv. zaštitinici umirovljenika koji godinama ne uspjevaju svoje političke programe pretočiti u izborne rezultate. Otkrili su kako nuđenje bombona uz kombinaciju nasilja i ucjena prolazi u javnosti."

10.05 -Zastupnica Dragana Jeckov je progovorila o problemima koje je donijela afrička svinjska kuga i ženama u poljoprivredi.

"Međunarodni je dan žena sa sela i prilika da se naglasi njihova uloga. Mali uzgajivači su na čekanju dok veliki povećavaju proizvodnju. Sporo se isplaćuje pomoć države za pretrpljenu štetu."

10.00 - Ivica Baksa iz Centra progovorio je o oporezivanju radnika posebice onih koji rade izvan države. Kritizirao je dvostruko oporezivanje.

9.55 - Sandra Krpan iz SDP-a govorila je o uvođenju građanskog odgoja u riječke škole.

9.50 - Frane Tokić iz DP-a u svoj je govor posvetio mještanima koji se bore protiv postavljanja telekomunikacijskog stupa, izrazio im je podršku.

9.45 -Marijan Pavliček oštro je kritizairao Vučićeve izjave u Dubrovniku kao i DP koji je u Vladi, a nije učinio ništa da to spriječi. "Imali smo buran politički tjedan, a sve je počelo dolaskom Vučića u Dubrovnik. Legitimno je da Aleksandar Vučić predstavlja svoju državu, ali izjave nakon summita gdje je dao do znajanja da on i Beograd na Domovinski rat gledaju drugačije od Hrvatske, skandalozne su i sramotne. ALi još sramotnija je hrvatska šutnja, da se vlada HDZ-a i DP-a nije očitovala o ovim izjavama. Najviše boli hrvatska šutnja, ministar vanjskih poslova nije pozvao srpsku veleposlanicu i uputio prosvjednu notu."

9.40 - Marija Selak Raspudić osvrnula se na novi sukob unutar državnog vrha.

"Ova svađa na razini Banskih dvora i Pantovčaka zagušila je i kontaminirala cijeli javni prostor u RH. To izaziva kontraefekt. Trebali bismo dobro razmisliti o čemu ćemo razgovarati i načinu nan koji ćemo razgovarati, jer više nema tema nego svađa", rekla je. Nakon toga osvrnula se na probleme studente i aplkaciju za plaćanje hrane u menzama koja je prestala s radom, a studentima nisu vraćeni uplaćeni novci. Dotaknula se i priuštivog stanovanja kao i da bi studentski rad trebao ući u staž.

9.30 - Darko Klasić (HSLS) govorio je o ruskoj invaziji na Ukrajini, navodeći da se rat odvija vrlo blizu.

"Ne smije biti dvojbe tko je agresor. Ne može se reći bilo što da bi se prikupio neki glas. Nema tjedna da predsjednik Milanović ne ispali neku relativizaciju o ratu na Ukrajinu. Zbog njegovog blebetanja Hrvatska ispada smiješna na europskoj pozornici", kazao je Klasić.

Prvo izvješće nakon parlamentarnih izbora

9.20 - Ovo je prvo izvješće koje Plenković podnosi nakon što je na parlamentarnim izborima u travnju dobio mandat za još četiri godine na čelu izvršne vlasti. U nastavku sjednice Sabor će raspraviti Sporazum između Vlade RH i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području protuminskog djelovanja. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu Izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 14 po 20 minuta. Poslovnik nije predvidio pojedinačne zastupničke rasprave. Premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.Prije godinu dana oporba je htjela omesti njegovo izvješće jednosatnim lupanjem po klupama zbog nezadovoljstva vođenjem države.