Kampanja samo službeno nije počela. Gost RTL-a Danas je ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan.

U zadnjem tjednu zasjedanja i iznenađenje - kad je odlučeno da Ivan Turudić ipak već sada prisegne?

"Ne bih rekao da je to nešto čudno što se tiče same odluke. On će položiti prisegu, to je sve jasno. Izabran je u jednoj transparentnoj i posve zakonitoj proceduri, a što se tiče stupanja na dužnost, on će stupiti na dužnost kada istekne mandat aktualnoj glavnoj državnoj odvjetnici".

Zašto niste htjeli čekati svibanj?

"Radi se samo o formalnosti".

Što je s iznenađenjima na listama?

"Ono što ste danas imali prilike vidjeti, kao što je rekao i premijer Andrej Plenković, županijske organizacije će sredinom sljedećeg tjedna dostaviti imena kandidatkinja i kandidata za liste i nakon toga će one biti javno objavljene".

Damir Krstičević, to je bilo svojevrsno iznenađenje? Možda Kolinda Grabar Kitarović?

"Strpimo se još tjedan dana."

Imate li vi neke svoje kandidate za koje mislite da mogli pogurati HDZ-ove liste?

"Mislim da HDZ ima dovoljno članica i članova, kandidatkinja i kandidata da pobijedi na ovim izborima. To je ono što je bitno".

Vi niste prvi ni na jednoj HDZ-ovoj listi - zašto? Gdje ćete biti?

"Ja kao ministar gospodarstva i održivog razvoja imam jako puno posla. Moj fokus je, kao što sam komentirao dok sam bio u Saboru na potencijalno ministarsko mjesto, moj fokus tada je bio saborski zastupnik, sada mi je fokus na ovome što radim, znači dužnost ministra i tome sam potpuno posvećen."

Očekujete li da ćete nastaviti raditi taj posao?

"Ja sam siguran da ovo vrijeme koliko ostaje do izbora i do formiranja nove vlade, ima nekoliko stvari koje treba odraditi i na tome mi je apsolutno fokus. S onim što sam do sada odradio u nešto manje od tri mjeseca ja sam više nego zadovoljan."

Paketi pomoći, veće plaće, pa i uskrsnice - ovo je najdarežljivije vlada dosad? Je li to slučajnost ili predizborni trik?

"S obzirom da s 1. travnja stupaju na snagu nove mjere, moglo bi se tumačiti na taj način, kada bi to prvi puta bilo da mi donosimo takve mjere. Ja mislim da ove mjere koje su u najavi, čije detalje još do kraja brusimo, koje će do kraja ovog tjedna biti objavljene, samo pokazuju nastavak jedne konzistentne politike Vlade. Imali smo već pet paketa pomoći. Ne samo u vrijeme ove energetske krize nego i u vrijeme covida. Isplate plaća, na taj način su i po mom mišljenju i po mišljenju stručnjaka spašene tisuće radnih mjesta, 30 tisuća trgovačkih društava bilo je istom mjerom obuhvaćeno, ali ne radi se o nikakvom predizbornom triku nego obećanju. Što se tiče povećanja plaća, sjetimo se da smo s tim krenuli u proljeće prošle godine. Dakle ovo nije nešto što je sada prije izbora nego jedan proces."

Tajming je sasvim slučajan i bi li rekli da ste dosljedni?

"Ne bih rekao da smo dosljedni nego se vodimo interesom građana."

Što kažete na sve glasnije kritike, da je moguće da sve to može uzrokovati novu inflaciju?

"Ne bih se s time složio. Ako pogledamo trend, za prosinac prošle godine bila je 4,5 posto, sada je 4,1 posto što je najniža stopa inflacije od listopada 2021. godine. Trend je ohrabrujući, a prognoze EK za stopu inflacije je da će ona biti među najnižima odnosno u trećini zemalja EU".

Što nas od sutra očekuje na benzinskim pumpama - kakve će biti cijene goriva?

"Cijena dizela će biti 1,45, znači niža za četiri centa, cijena benzina na istoj razini, ali ono što je bitno naglasiti, a dosta se malo priča o tome. Upravo mjerama Vlade građani plaćaju prosječni spremnik od 50 litara 6 do 7,5 eura jeftinije".