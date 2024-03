Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je odbacio tumačenja da radi pritisak na Ured europskog tužitelja (EPPO) i na DORH svojim inzistiranjem da se utvrdi u čijoj je nadležnosti istraga o eventualnim zlouporabama na Geodetskom fakultetu, ponovno pozvavši DORH da se očituje.

Poručio je to u izjavi nakon sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a, na kojoj je većina pitanja bila povezana s jučerašnjim intervjuom glavne europske tužiteljice Laure Kovesi na televiziji N1, u kojem je, govoreći o slučaju na Geodetskom fakultetu, izjavila da o nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) ne odlučuju vlada, parlament, političari ni poslovni ljudi već pravosuđe, ocijenivši takve poruke pritiskom.

Novinari su Plenkovića tražili komentar njezinih izjava, a on je odbacio tumačenja o pritisku rekavši da na pitanja o cijelom slučaju na Geodetskom fakultetu odgovara temeljem novinarskih pitanja te ponovno pozvao DORH da se očituje o nadležnosti.

"Nema nikakvog pritiska. Ne znam uopće odakle ta teza i tko to tako može doživjeti. Najvažnije da se svako drži svojih nadležnosti", rekao je premijer.

EPPO i Geodetski fakultet – da, u segmentu gdje su sigurno i nepobitno utvrđene situacije i slijed korištenja sredstava iz europskog proračuna, dodao je.

A kad je riječ o slučaju 3D snimanja, ponovio je kako je nepobitno utvrđeno da niti jedan cent iz zajedničkog europskog proračuna nije potrošen niti isplaćen za projekt 3D snimanja.

DORH neka se očituje o nadležnosti

"To govori da je riječ o novcu iz proračuna RH, a ako je nešto novac RH, onda nadležnost za to ima naše Državno odvjetništvo, odnosno Uskok i oni su ti koje vi trebate pitati, ne mene", rekao je novinarima.

Na njihovu primjedbu da su pitali DORH, no da oni šute, Plenković je ponovio svoj stav da DORH "nema baš neku seriju postignuća u javnoj komunikaciji" i opetovano poručio novinarima - "pitajte DORH".

"Mi smo najzainteresiraniji da se svaka nezakonito sankcionira bila ona nezakonitost kod trošenja europskih sredstava ili nezakonitost trošenja državnog proračuna. Međutim, sve treba raditi tijelo koje za to nadležno. Ako je počinjena nezakonitost u vezi trošenja sredstava hrvatskog državnog proračuna, onda je nadležan Uskok, ako je počinjena nezakonitost trošenja europskih sredstava, nadležan je EPPO", poručio je.

Odbacio je tumačenja da on svojim inzistiranjem na tome da se "pita DORH" radi pritisak, rekavši kako to govori jer ga novinari "već tri mjeseca ispituju o toj temi".

Poruka EPPO-u i DORH-u: Razgovarajte međusobno

"Ja vam tvrdim ono što je apsolutno točno i istinito. Zar vi mislite da bi ministarstva financija, graditeljstva i kulture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje i Državna riznica predsjedniku Vlade, koji traži precizno očitovanje odakle su ti novci, rekli da je to Državni proračun, a da je u biti nešto drugo? Rekli su ono što je", poručio je Plenković.

Ponovio je i da "nitko nije zainteresiraniji" od njega kao predsjednika Vlade da se svaka nezakonitost sankcionira, a EPPO-u i DORH-u poručio "neka međusobno razgovaraju". "Nije na nama da kažemo tko je nadležan", naglasio je, ali i upozorio da on kao osoba koja ima političku odgovornost za proces obnove, treba ukazati na širu sliku.

"Da mi netko u kontekstu izborne kampanje želi kritizirati proces obnove i da se sve svede na jedan projekt nekog snimanja, pa da je to problem za obnovu, pa bit je širina slike", rekao je.

Da je do oporbe ni jedan prozor ne bi bio obnovljen

Dotaknuo se u sklopu te teme i oporbe, rekavši kako su mu "najsmješniji ovi iz opozicije koji se odmah nadovezuju na gospođu Kovesi".

"Dakle, ponovit ću, da je bilo do Možemo!, do SDP-a, ne bi se obnovio ni jedan prozor u osnovnoj školi u Zagrebu. A budući da je bilo do Vlade koju predvodim ja i HDZ, onda nije problem", naglasio je te istaknuo postignuća u obnovi u Zagrebu i na Banovini.

"Tko se izborio za te novce, kako su oni došli?", upitao je, odbacivši tumačenje novinara da se oporba ni nije mogla izboriti za novce iz Fonda solidarnosti.

Oporba je mogla reći, prokomentirao je, možemo li vam kako pomoći da zahtjev Fondu bude još bolji, a ne tvrditi 'ne znate ništa, mi ćemo organizirati donatorsku konferenciju'".

Sve što se obnovilo i što će se obnoviti u Zagrebu i na Banovini se dogodilo zahvaljujući vladi HDZ-a i našim naporima, naglasio je Plenković.

Obuljen Koržinek: Nikakve dimne zavjese mi ne dižemo

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek odbacila je u ponedjeljak ocjenu glavne europske tužiteljice Laure Kovesi da Vlada stvara 'dimnu zavjesu' kada govori da EPPO nije nadležan za istragu moguće pronevjere novca na Geodetskom fakultetu u slučaju 3D snimanja zgrada nakon potresa.

"Ja ne bih stavila naglasak na taj dio izjave. Mislim da je njena izjava u cijelosti potvrdila ono što i mi cijelo vrijeme govorimo. Ponovit ću, naša Vlada je donijela odluku o uspostavi i priključenju mehanizmu europskog tužiteljstva i podržavamo rad europskog tužiteljstva u RH. Međutim, budući da je u priopćenju EPPO-a navedeno da se za ovaj dio posla koji se tiče 3D skeniranja koristio europski novac, mi smo bili dužni upozoriti da se tu radi o nacionalnim sredstvima. Nikakve dimne zavjese mi ne dižemo", istaknula je.

Vladi je, naglašava ministrica, u interesu da se istraži ako je bilo tko u toj krizi zloupotrijebio ili namjeravao zloupotrijebiti sredstva namijenjena za obnovu i hitne mjere.

"Meni je u interesu da se govori o postignućima Ministarstva i da afirmiramo taj, ja bih rekla, zaista povijesni napor struke, a ne da se, zato što je netko na nekom fakultetu, očito postoji sumnja, zloupotrijebio nekakve novce, baca sjena na cijeli proces obnove. Dakle, meni je najviše u interesu da se to istraži, ali moram reći da su mehanizmi kontrole u Ministarstvu funkcionirali, provjereno je da nam je sve ono što smo naručili i isporučeno i da ništa nije preplaćeno", kazala je. Radilo se, ističe, u žurnim okolnostima i trebalo je brzo donositi odluke. "Podsjetit ću da smo samo dva dana nakon potresa počeli s 3D snimanjima zgrada, a to kako su oni trošili ta sredstva, to je predmet izvida", poručila je nakon sjednice Savjeta za obnovu.

Pitanje nadležnosti EPPO-a u ovom slučaju nije željela komentirati

"Međutim, ono što mogu reći je da meni zaista ne treba, barem meni osobno, nikakva dimna zavjesa ni od koga. Mi smo odgovorno u teškim vremenima donosili odluke, proveli povijesnu obnovu, preuzeli ogromnu odgovornost i državnu imovinu i zgrade Grada Zagreba i kompletnu javnu infrastrukturu kulturnih dobara u širem okrugu Zagreba i zato uvijek ističem da je meni u interesu da se govori o tome, a da se istraži i sankcionira ako je bilo tko pokušao zloupotrijebiti tu situaciju krize za neki osobni probitak", kazala je Obuljen Koržinek.

Na pitanje znači li to da onda nema ništa protiv da to istraži EPPO, ministrica je ponovila kako je Vladi u interesu da svatko unutar svojih nadležnosti istraži ako je netko pokušao zloupotrijebiti ovu situaciju.

"Neka se istraži tko treba istražiti, ovdje se radi o nacionalnim sredstvima. To stvarno nisu pitanja za mene nego za ministra pravosuđa, odnosno sudove, tužiteljstva. Koliko ja znam, oni su svi stalno u kontaktu i sigurna sam da će naći rješenje koje je jedino ispravno", dodala je upitana hoće li država pokretati neke korake pred europskim sudom kako bi se ispitala nadležnost EPPO-a u ovom slučaju, a na što je Vladu i sve one koji sumnjaju u to uputila Kovesi. Obuljen Koržinek ne vidi zašto bi bila stranci teret pred izbore.

"Ja osam godina odgovorno radim svoj posao, u ovom konkretnom slučaju nemam nikakvih sumnji jer osobno niti sam u ičemu sudjelovala niti je to bio uopće neki proces u koje sam ja donosila odluke. Ne osjećam nikakvu uznemirenost, najzainteresiranija sam da se ovaj proces izvida dovede do kraja, da se utvrdi je li netko pokušao zloupotrijebiti situaciju krize i žurnog donošenja odluka na bilo koji način", naglasila je.

