Plenković još jednom pozvao na smirivanje tenzija u BiH: 'Nikome ne odgovara destabilizacija'

Na dnevnom redu 72. sjednice Vlade Republike Hrvatske u četvrtak mnoge su važne izmjene i dopune. U hitnu saborsku proceduru Vlada će uputiti izmjene i dopune Zakona o tržištu toplinske energije.

Osim toga, na dnevnom redu su i izmjene te dopune zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Na sjednicu Vlade ide i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi sustava za tonsko snimanje i transkripciju sudskih rasprava i prethodne suglasnosti Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za preuzimanje obveza te drugi prijedlozi.

Važnih 19 ugovora

Sjednicu je otvorio Predsjednik Vlade Andrej Plenković. Povjerenik Europske komisije zadužen za klimu, posjetio je jutros Hrvatsku. "Razgovarali smo s njime o važnosti zelene tranzicije u hrvatskom i europskom gospodarstvu, planu za čistu industriju, kao i o nizu prilika za hrvatske gospodarstvenike - našim naporima, ulaganjima u obnovljive izvore energije, kao i o povezivanju svih klimatskih ciljeva s interesima industrije i gospodarstva", rekao je Plenković.

Dodao je da su ti razgovori vrlo dobri i sadržajni. Razgovarali su i o financiranju projekata koje Hrvatska kandidira prema inovacijskom fondu Europske komisije. "Zahvala ministrici Mariji Vučković koja je trenutačno s povjerenikom na današnjem događaju u suradnji s Hrvatskim vodama gdje smo uručili 19 ugovora vrijednih 1.100.000.000 eura koji se odnose na projekte vodnog gospodarstva, 17 aglomeracija, dva projekta za obranu od poplava", naglasio je Plenković.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je i da je tijekom mandata ove vlade u vodno gospodarstvo na razini cijele Hrvatske uložili 4.400.000.000 eura "s ciljem kvalitetnije javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, zaštitu od štetnog djelovanja za javnu vodoopskrbu i navodnjavanje".

Govorio o žrtvama Domovinskog rata

Zahvalio je i potpredsjedniku Tomi Medvedu na aktivnostima koje se odnose na identifikaciju žrtava - nestalih ili smrtno stradalih u Domovinskom ratu. "U ponedjeljak je u Vukovaru identificirano 12 osoba: osam hrvatskih branitelja i četiri civilne žrtve. U tijeku je identifikacija još najmanje deset osoba, ekshumiranih iz masovne grobnice Petrovačka dola", napomenuo je Plenković.

Nastavljamo tragati za 1771 osobom, 1383 nestale i 388 smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa. Zahvaljujem cijelom timu koji u vrlo zahtjevnim uvjetima poduzimaju aktivnosti kako bi došli do dokaza i informacija o sudbini onih koji su nestali ili poginuli u ratu", rekao je premijer.

Podsjetio je Plenković da je četvrti dan vezan za novo izdanje trezorskih zapisa. Do sada je Hrvatska izdala tri državne obveznice. Ovo je osmi trezorski zapis za građane. Ročnost je 91 dan, godišnja stopa je 2,6 posto, a ciljani iznos je 600 milijuna eura. "Zadnje informacije koje imam od ministra Marka Primorca su da je do sada više od 10.000 građana uplatilo 446 milijuna eura, a mogućnost upisivanja traje do ponedjeljka", rekao je te dodao da su mnogi građani reinvestirali u trezorske zapise.

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela ograničene cijene goriva. "Te su odluke dobre za građane. Ovaj su put smanjenja bila znatna. Zahvaljujem ministru Anti Šušnjaru i njegovom timu. Cijene su smanjenje na - 0,06 za benzin te 0,05 dizel, čak i plavi dizel 0,05", dodao je.

Najavio veliki dan za energetsku infrastrukturu

"Sutra ćemo imati važan događaj vezan za investicije u našu energetsku infrastrukturu. Hrvatska širi kapacitete svojih plinovoda. U Bosiljevu će se obilježiti završetak radova na plinovodu i početak rada na dionici prema Lučkom", istaknuo je Plenković i dodao da je riječ o završetku prve faze projekta za povećanje kapaciteta plinovoda.

Rekao je da se time jača Hrvatske kao regionalnog energetskog čvorišta. "Smatram da je jako važno to da će ovi plinovodi u budućnosti moći transportirati i vodik kao energent koji će se sve više koristiti", istaknuo je.

Komentirao je ponovno situaciju u Bosni i Hercegovini

Rekao je da sve događaje pozorno prate. "Nikome, naročito ne Hrvatskoj, a još više BiH ne odgovara destabilizacija nama susjedske i prijateljske zemlje i to u godini kada se obilježava 30. godišnjica Daytonskog sporazuma. Važno je da svi politički akteri u BiH ostanu privrženi poštivanju ustavnog okvira, neovisnosti pravnih institucija i osiguravanju jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda", istaknuo je Plenković.

"Naš je cilj, u prvom redu - očuvati mir, stabilnost, teritorijalni integritet, sigurnost svih građana BiH, posebno Hrvata u BiH te njihovu punu ravnopravnost. Želimo da se fokus s tenzija prebaci na ono na čemu smo najviše radili prošle godine, a to je revitaliziranje aktivnosti na europskom putu BiH", dodao je Plenković.

Naglasio je da postoje pravne procedure i postupci koji se moraju poštovati. "Mi smo u tom kontekstu razgovarali ovih dana sa sugovornicima iz BiH", dodao je te još jednom pozvao smirivanje tenzija, povratak dijalogu te osiguranje funkcionalnost BiH.

