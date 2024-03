Premijer Andrej Plenković poručio je nakon sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a da su spremni za nove izborne izazove, a da su na sjednici raspravili sva aktualna pitanja i obavijestili kolege o najbitnijim političkim pitanjima.

"Prije svega izrazito kvalitetan i sadržajan kongres Europske pučke stranke na kojem smo usvojili programski manifest za izbore za Europski parlament koji će biti 9. lipnja", poručio je.

Govorio je i o zakonu o plaćama pravosudnih dužnosnika, ali i procesu obnove za koji je poručio da je "itekako ubrzan i konkretan".

'U formi smo i rođeni spremni za nove izborne izazove'

"Druga važna tema bile su zadnje odluke Vlade oko nekoliko zakona koji su upućeni u Sabor. Najprije Zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika, sudaca i državnih odvjetnika te povećanje osnovice od 11,5 posto, nastavno na lanjsko povećanje uz povećanje koeficijenata za drugostupanjske suce i predsjednike sudaca", nastavio je premijer.

Istaknuo je da se obnavlja 11 i pol tisuća zgrada na Banovini i u Zagrebu. Zatim se dotaknuo stranačkih aktivnosti i raspuštanja Sabora u četvrtak.

"Nakon odluke o raspuštanju Sabora u četvrtak, danas smo zatražili od svih naših županijskih organizacija da do sredine idućeg tjedna sugeriraju kandidate za izborne liste pa ćemo na temelju prijedloga dalje voditi razgovore kako bi definirali ljude i kandidatkinje i kandidate na listama. Imamo veliki broj potencijalnih kandidata i kandidatkinja i s te strane mislim da će sve biti dobro", poručio je.

Komentirajući nadolazeće parlamentarne izbore 2024., premijer je rekao da je atmosfera jako dobra.

"Raspoloženje je jako dobro. Mi smo svi dobre volje i u formi. Rezultati ove Vlade su odlični, finišira se naš program. Idemo u nove izborne izazove", kaže dodajući da će izbori biti u roku.

"Na to sam više puta odgovorio. Kad god se odabere taj datum, mi smo za nove izborne izazove rođeni spremni, kako bi rekli ovi koji se žele natjecati", dodao je.

'Turudić će prisegnuti u srijedu'

Potvrdio je da će novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić prisegnuti u srijedu i da to neće utjecati na njegov mandat koji će početi kad je i predviđeno u svibnju. "Ali ne u Saboru, nego na jednoj manjoj svečanosti odnosno formalnoj ceremoniji koja se obično odvija pred predsjednikom Sabora, ministrom pravosuđa i drugim najvišim pravosudnim dužnosnicima.

S obzirom na to da aktualnoj glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek mandat ističe u svibnju, a Turudić priseže već ovoga tjedna, novinari su ga pitali hoće li to značiti da ćemo imati dva glavna državna odvjetnika.

"Ne, imamo glavnu državnu odvjetnicu koja je na dužnosti do kraja mandata i budućeg glavnog državnog odvjetnika koji je sukladno zakonu izabran i čeka da preuzme dužnost. Neće oni sjediti u istoj sobi", objasnio je premijer.

O slučaju Geodetskog fakulteta

Poručio je da nije gledao intervju glavne europske tužiteljice Laure Kovesi koja je između ostaloga poručila da o nadležnosti EPPO-a ne odlučuje Vlada te da premijer Plenković pokušava zastrašiti europske tužitelje.

"Dobio sam kratki rezime. Tu je stvar što se nas tiče identična kao i prije. Nema nikakvog pritiska, ne znam uopće odakle ta teza i tko to tako može doživjeti. Najvažnije je da se svatko drži svoje nadležnosti", tvrdi Plenković.

Plenković dodaje da je iz pisanog rezimea shvatio je kako je Kovesi pohvalila Hrvatsku među 17 zemalja koje surađuju s europskim tužiteljima.

U tom kontekstu komentirao je i slučaj Geodetskog fakulteta, ponavljajući kako u projektu 3D snimanja nije korišten europski novac.

"Nije dobro da spajamo sve u jednu košaru. Problemi koji su nastali u pogledu trošenja sredstava koji jesu iz EU proračuna su vezani uz projekt u okviru operativnog programa koji nema veze s post-potresnom obnovom. Tamo je očito došlo do nepravilnosti. EPPO i Geodetski fakultet da, u segmentu u kojem je nepobitno utvrđeno da se radi o EU sredstvima. EPPO postoji da bi štitio financijski interes EU-a, a to se radi tako da se štiti zajednički novac iz europskog proračuna. Kad je riječ o slučaju 3D snimanja, mi smo kao odgovorna Vlada više puta tražili očitovanje Ministarstva financija, kulture, graditeljstva i drugih agencija te pogledali rezime izvješća o trošenju sredstava. Nepobitno je utvrđeno da nijedan cent nije potrošen iz zajedničkog EU proračuna za projekt 3D snimanja. To govori da je riječ o novcu iz Hrvatske i da nadležnost za to ima USKOK", poručio je dodajući da "ako je netko krao, nitko nije zainteresiraniji od mene da se to riješi. To je cijela tema".

Zaključio je da Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj postoji "zahvaljujući Vladi Andreja Plenkovića".