Umirovljenici oduševljeni Primorcem! Evo što im je obećao, a oni uzvratili: 'Doktore, mi smo uz tebe'

Kandidat za predsjednika Dragan Primorac tražio je da se obrati na sastanku Hrvatske stranke umirovljenika. Oni su pak naglasili da će ga kao stranka podržati iako su napomenuli da su svjesni da pobjeda ne ovisi o njima.

"Ali, mi vjerujemo doktoru", rekao je. Primorac je zahvalio i počeo svoj govor:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao i svako nas, imam umirovljenika u obitelji. Moja majka ima 84 godine", rekao je i napomenuo da ćemo svi biti umirovljenici.

"Treba reći - hvala, jer to pokazuje kako se ponašamo prema onima koji su stvarali našu politiku, naše gospodarstvo", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo porast troškova, imamo plaće koje treba konstantno usklađivati i ako pogledate taj cijeli koncept umirovljenici moraju biti dio cijelog tog paketa, tako da pozdravljam sve mjere, a mislim da je napravljeno jako puno iskoraka i jedan od prioriteta koji ću reći kao liječnik koji je meni iznimno značajan, a s time sam se susreo i kao ministar znanosti, obrazovanja i športa i kao liječnik, a to je kako bi omogućili zapravo dostupnost zdravstvene skrbi za sve umirovljenike i to podigli još jednu razinu, otprilike onu razinu koju mi danas imamo za neke populacije poput branitelja, jer temeljni odnos prema zdravlju je zapravo pitanje svih pitanja", najavio je.

"Kad pogledate cijeli koncept, umirovljenici moraju biti dio toga", rekao je, Jedan od prioriteta mu je da omogući dosljednost zdravstvene skrbi.iznimno važno je naglasiti da odnos prema umirovljenicima ključan.

"Po prvi put od samostalnosti Republike Hrvatske donio sam odluku unutar Ureda predsjednika Republike Hrvatske oformiti posebni ured i posebno mjesto za savjetnika za Umirovljenike i osobe starije životne dobi koji će mi biti direktna spona. U suradnji Vlade Republike Hrvatske sa vama. I ti ljudi će biti na terenu kako ne bi imali dihotomiju da predsjednik Republike Hrvatske biva upoznat samo površinski o tome što se događa oko svega onoga što je bitno za umirovljenike. Ja želim istaknuti još jednu iznimno važnu stvar kao liječnik", rekao je.

"U konačnici, kada se nađem s mojom majkom Dragicom u Splitu, ne želim se sramiti svojih djela. Želim da moja majka koja bude hodala hrvatske ulicama bude ponosna na svog sina. Znam da je u Hrvatskoj 310 tisuća umirovljenika koji imaju minimalno mirovinu. Znam da možemo iskorake napraviti koji su ozbiljni, ali isto tako može maksimum biti prema jednoj suradnji s Vladom Republikom Hrvatskom, a ne podizanje zidova prema Vladi Republike Hrvatske, jer u konačnici bez suradnje s Vladom u Hrvatskoj mi ne možemo napraviti ništa od ovog, za što se sada zalažemo. I moja puna potpora je prijedlog zakona i u konačnici radujem se našoj što učestalih suradnji i obilasku vaših članova na terenu", rekao je Primorac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon govora, odgovarao je na novinarska pitanja. Rekao je i kakvu kampanju očekuje, a osvrnuo se i na Zorana Milanovića.

"Očekujem korektnu kampanju na dobrobit građana Hrvatske od njega od svih ostalih kandidata. Ovdje se ne radi o promociji osoba. Ovdje se radi o promociji vrijednosti za koje ćemo se zalagati u izgradnji nove Hrvatske i Hrvatske. Od svih kolega koji sudjeluju u kampanji očekujem fer odnos. On je za sada takav bio. Ja se ne obazirem ako se dogodi neki neki mali udarac ili slično, to je život, to je stvarni život. S moje strane bit će sve korektno i ja ću svjedočiti o svojim djelima o onome što sam radio u prošlosti, onom što ću raditi u budućnosti. Svjestan onoga što je najvažnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte izjave Dragana Primorca...