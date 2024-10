Plenković pobrojao poteze Milanovića 'u korist Rusije': 'Moramo se zapitati...'

Premijer Andrej Plenković prozvao je u ponedjeljak predsjednika Zorana Milanovića da vodi politku u ruskom, a ne u hrvatskom interesu, nekoliko dana nakon što je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman sugerirao da Milanovićevu kampanju financira Moskva.

"Pitam se kao odgovorni političar u čijem interesu je Milanović bio protiv da on osobno sudjeluje u Inicijativi triju mora koju je pokrenula bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (...) On ne želi tamo ići, ne želi čuti za tu inicijativu. Što radi s tim? Slabi je. U čiju korist? Pa u korist onoga koji nije u njoj, a to je Rusija", rekao je Plenković novinarima u Berlinu.

"U čiju korist je Milanović napadao sve one u Hrvatskom saboru da će ih progoniti kao vrag grešnu dušu ako budu za članstvo Finske i Švedske u NATO-u? Za čiju je korist spriječiti proširenje NATO-a? Pretpostavljam za korist Rusije", nastavio je premijer s još jednim primjerom. Plenković je prozvao Milanovića što se nije sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskiem nijednom od početka ruske agresije na Ukrajinu i što nije nijednom posjetio Kijev i na taj način pružio podršku Hrvatske Ukrajini.

"Moramo se zapitati čija je to politika, kome na korist? Hrvatskoj sigurno ne. Lažno predstavljanje da on time štiti hrvatske nacionalne interese. Kako? Slabeći hrvatsku poziciju u NATO-u, je li to hrvatski interes? Slabeći poziciju Hrvatske u Europskoj uniji, je li to hrvatski interes? Narušavajući i time bilateralne odnose s Ukrajinom, je li to hrvatski interes?", poručio je Plenković koji sudjeluje u Njemačkoj na Berlinskom procesu, samitu EU-a i zemalja zapadnog Balkana.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sugerirao je u petak da Rusija financira Milanovićevu predizbornu kampanju i predložio Saboru da ga smijeni manje od dva mjeseca od predsjedničkih izbora. Oporba je na to pozvala ministra da svoje tvrdnje potkrijepi dokazima, koji je potom priznao da ih nema.

