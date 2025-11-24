Plenković održao lekciju: 'Mir u Ukrajini ne može se graditi nagrađivanjem agresora'

Mir u Ukrajini ne može se graditi nagrađivanjem agresora, jer bi time bila narušena i sigurnost Europe te temeljna načela međunarodnog prava, objavio je na X-u hrvatski premijer Andrej Plenković, koji u Luandi sudjeluje na samitu EU-Afrika.

Prije afričko-europskog samita održan je sastanak čelnika EU-a koji su razgovarali o diplomatskim naporima na zaustavljanju ruskog rata u Ukrajini.

“Razgovarali smo o inicijalnim dojmovima u vezi diplomatskih razgovora koji se održavaju u Ženevi. Važno je pružati snažnu podršku ukrajinskom narodu i vodstvu predsjednika Zelenskog i premijerke Julie Sviridenko te se zalagati za očuvanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine”, istaknuo je Plenković.

Nakon sastanka čelnika EU-a na kojem je fizički u Luandi bilo 10 šefova država ili vlada, dok su ostali sudjelovali putem video-veze, kratku izjavu su dali predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

“Europska unija je spremna nastaviti pružati podršku predsjedniku Zelenskom dok god je potrebno - diplomatski, vojno, ekonomski”, rekao je Costa.

Dodao je da će EU osigurati financiranje Ukrajine na svom samitu u prosincu.

Stvari idu u dobro pravcu?

Costa je istaknuo da je u Ženevi postignut dobar napredak u nekim pitanjima, da je ostalo riješiti još neka pitanja, ali da generalno stvari idu u dobrom pravcu.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen rekla je da je “učinkovit i koordiniran europski angažman omogućio dobar napredak u Ženevi, koji predstavlja solidan temelj za daljnji rad”.

“Riječ je o sigurnosti našeg kontinenta i našoj budućnosti. Ukrajinski teritorij i suverenost moraju se poštovati, samo Ukrajina može odlučivati o svojim oružanim snagama”, rekla je von der Leyen.

Posebno je istaknula da sva ukrajinska djeca koju su Rusi odvojili od njihovih roditelja i odveli ih u Rusiju moraju biti vraćena.

Sjedinjene Države i Ukrajina nastavile su u ponedjeljak u Švicarskoj razgovore kako bi izradile obostrano prihvatljiv mirovni plan, nakon što su se složile izmijeniti američki prijedlog koji su Kijev i njegovi europski saveznici ocijenili kao popis želja Kremlja.

U nedjelju su Ukrajina i Sjedinjene Države u zajedničkoj izjavi objavile da su nakon razgovora u Ženevi izradile „unaprijeđeni mirovni okvir“, premda nisu dale detalje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'