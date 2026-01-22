Barbara Matić i suprug uživaju na egzotičnoj destinaciji: Prizori oduševili pratitelje

Naša najtrofejnija džudašica i aktualna olimpijska pobjednica, Barbara Matić (30), ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta, povod nije bio sportski uspjeh, već objava koja odiše glamurom i opuštanjem, a koja prikazuje sportašicu u jednom posve drugačijem svjetlu. Svojom posljednjom objavom na Instagramu potvrdila je da jednako dobro vlada tatamijem kao i večernjim izdanjima na svjetskim destinacijama.

Barbara je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u elegantnoj crnoj haljini otvorenih leđa, dok se iza nje pruža spektakularan noćni pogled na Dubai. Prepoznatljiva silueta najviše zgrade na svijetu, Burj Khalife, i svjetla grada stvaraju bajkovitu pozadinu koja savršeno nadopunjuje njezin sofisticirani izgled. Uz objavu je kratko napisala "habibi", popularnu arapsku riječ koja znači "dragi" ili "ljubavi", dajući naslutiti da na putovanju uživa u društvu supruga Filipa Đinovića (29).

Fotografije su izazvale lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je obasuli komplimentima i emotikonima vatre i srca, a komentari poput "Najj" i "Predivna" samo su potvrdili koliko se publici svidjelo ovo njezino izdanje. Očigledno je da Barbara uživa u zasluženom odmoru, daleko od napornih treninga i natjecanja.

Zasluženi odmor nakon godine iz snova

Ova objava dolazi nakon iznimno uspješnog i dinamičnog razdoblja za Barbaru, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Nakon osvajanja povijesnog olimpijskog zlata u Parizu 2024. godine, uslijedile su velike životne promjene. Krajem 2025. godine udala se za srpskog džudaša i trenera Filipa Đinovića, a paralelno s tim, zakoračila je u svijet sportske administracije te je izabrana za potpredsjednicu Hrvatskog olimpijskog odbora.

POGLEDAJTE VIDEO: Raspad dinastije Beckham: Imamo priču o Davidu i Victoriji. Doznajte tko su Peltzovi