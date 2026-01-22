Užas kod Slavonskog Broda: Zračnom puškom pucao na susjedovog psa i ranio ga

U okolici Slavonskog Broda prošlog je vikenda uhićen muškarac (59) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'ubijanje ili mučenje životinja'.

Incident se dogodio u nedjelju, oko 10:15 sati. Prema rezultatima istrage, osumnjičeni muškarac uzeo je zračnu pušku i zapucao prema psu u vlasništvu svog 41-godišnjeg susjeda.

Nesretna životinja je u napadu ranjena, a policija nije precizirala težinu ozljeda psa.

Oduzeli mu oružje

Odmah po dojavi, policijski službenici izišli su na teren te su od počinitelja oduzeli zračnu pušku. Protiv osumnjičenog su podnijeli posebno izvješće kao dopunu kaznenoj prijavi Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

Podsjetimo, prema Kaznenom zakonu RH, za kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja predviđena je kazna zatvora do dvije godine, dok za teže oblike – ako je djelo počinjeno iz koristoljublja, na osobito okrutan način ili prema više životinja – kazna može iznositi od šest mjeseci do tri godine.

