Piloti Rafalea vježbaju danju i noću: U ovim dijelovima Hrvatske bit će pojačane buke

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila svakodnevno provode redovite dnevne i noćne letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka.

Na 15 tisuća metara

Letačke aktivnosti provode se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske: na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Zadarske i Ličko-senjske županije na visini od zemlje do iznad 15.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Diljem zemlje

Obuka pilota na Rafaleima odvija se svakodnevno na području cijele Hrvatske uz poštovanje svih sigurnosnih normi i zakonskih propisa Republike Hrvatske.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Napominjemo kako se u provedbi redovitih letačkih aktivnosti ne očekuje probijanje zvučnog zida, ali je moguća kratkotrajna pojačana buka.

