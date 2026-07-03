Papa Lav ih izopćio, splitski župnik dramatično: 'Ne idite na misu u Kapelicu sv. Jeronima'

Papa Lav u četvrtak je izopćio šestoricu biskupa iz Bratstva svetog Pija X. nakon što su se oglušili na njegovu zapovijed da ne zaređuju nove biskupe.

Prije nego što ih je izopćio iz Crkve, papa je zavapio: "Molim vas od srca: preispitajte svoju odluku!"

Pritom je naglasio da će se, u slučaju "raskolničkog čina", sakramenti poput ženidbe ili ispovijedi koje dijele ti biskupi smatrati nepriznatima od strane Katoličke Crkve.

Sada ova crkvena drama dobiva svoj nastavak i u Hrvatskoj jer je jedan splitski župnik uputio poruku vjernicima da ne idu na mise niti da primaju sakramente u zajednici Svećeničkog bratstva sv. Pija X., koja djeluje na tom području.

No, o čemu se radi?

Tu katoličku zajednicu, koju je papa Lav sada izopćio, osnovao je francuski biskup Marcel Lefebvre, a danas ima oko 600.000 članova diljem svijeta. Bratstvo svetog Pija X. u potpunosti odbacuje promjene u Crkvi koje su uslijedile nakon Drugog vatikanskog koncila (1962. – 1965.) i koje su duboko promijenile Crkvu kao instituciju.

Mise na latinskom

Oni strogo tumače crkvenu doktrinu i liturgijsku tradiciju. Tako se tridentska misa služi tako da je svećenik okrenut leđima vjernicima, a misa se održava na latinskom jeziku.

Prošli tjedan ovo je Bratstvo zaredilo nove biskupe, što Vatikan tumači kao čin raskola. U povijesti je bilo pokušaja pomirenja i povratka Bratstva pod okrilje Vatikana. Papa Ivan Pavao II. bio je vrlo blizu dogovora.

No svako ređenje biskupa bez odobrenja samog pape smatra se raskolom i za takav je čin predviđeno izopćenje. Upravo je to sada učinio papa Lav.

Bratstvo FSSPX djeluje i u Hrvatskoj. Na svojim internetskim stranicama na hrvatskom jeziku redovito objavljuje sadržaje, aktivno je i na društvenim mrežama, a još prije čina izopćenja objavilo je pismo poglavara Bratstva svetog Pija X., don Davidea Pagliaranija, papi u Vatikan u kojem se navodi da su daleko od toga da se žele odvojiti od Rimske Crkve.

"Naprotiv, želimo joj služiti izvanrednim sredstvima, kao što se pomaže majci koja se nalazi u nevolji i kojoj je potrebna posebna pomoć, premda takvu pomoć ne razumiju svi. Ipak, uvjeren sam da bi je Sveti Otac mogao razumjeti.

Sveta Stolica već je pokazala da zna razumjeti vrlo složene situacije i dati potrebno vrijeme za razlučivanje.

Stoga sinovski molim Vašu Svetost da odvoji potrebno vrijeme za takvo razlučivanje", stoji u pismu u kojem ističe da će jednog dana poteškoće između Svete Stolice i Svećeničkog bratstva sv. Pija X. biti prevladane.

No nakon što ih je papa ipak izopćio, iz Samostana svetog Ante na Poljudu upućena je splitskim vjernicima dramatično intonirana poruka.

Župnik Župe sv. Trojice fra Benjamin Milković pismom je upozorio vjernike da ne sudjeluju na misama niti primaju sakramente u zajednici Svećeničkog bratstva sv. Pija X., koja djeluje u Kapelici sv. Jeronima na području župe.

"FSSPX se predstavlja kao katolička zajednica, njihovi svećenici nose reverende, slave misu na latinskom, govore o vjernosti Predaji – i upravo zato je opasnost suptilnija. Ali crkvena vlast je jasna: to više nije zajedništvo s Katoličkom Crkvom, nego raskolnička skupina", objavio je fra Milković.

Konkretno je naveo što to znači pa istaknuo:

"Oni koji formalno pristupe FSSPX-u kao članovi, prema tumačenju crkvenih vlasti, sami sebe dovode u stanje raskola i izopćenja."

Na kraju je objavu na društvenim mrežama završio savjetom:

"Ne pišem vam ovo da vas osuđujem, nego da vas zaštitim. Mnogi odlaze onamo iz iskrene ljubavi prema tradiciji, ljepoti stare mise i ozbiljnosti u vjeri – to su plemenite žudnje koje razumijem i poštujem. Ali ta žudnja ne smije vas odvesti izvan zajedništva s Petrovim nasljednikom, jer izvan tog zajedništva sakramenti gube svoju sigurnost i punoću.

Zato vas molim:

Nemojte odlaziti na misu u Kapelicu sv. Jeronima jer ondje djeluje raskolnička zajednica FSSPX.

Ne primajte sakramente (ispovijed, ženidbu, krštenje) od njihovih svećenika.

Ako žudite za dostojanstvenijom, tihom i sabranom liturgijom, razgovarajte o tome sa svojim župnikom i mjesnim biskupom. U našoj Crkvi postoje legitimni putevi, uključujući i stariji oblik mise gdje je to dopušteno, unutar punog zajedništva s Crkvom.

Ako netko od vas već ima veze s tom zajednicom, ne osuđujemo vas – dođite nam se povjeriti, zajedno ćemo naći put povratka u puno zajedništvo. Crkva, kako i sam Dekret kaže, prima natrag sve koji se žele vratiti 'poput brižne majke, s iskrenom ljubavlju i mnogo pažnje'."