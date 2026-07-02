Okrenuli leđa Papi i šokirali Crkvu: Vatikan prelomio i objavio što će biti s njima

Vatikan je u četvrtak objavio odluku o ekskomunikaciji biskupa Alfonsa de Galarrete i Bernarda Fellayja, kao i četvorice biskupa koje je ultrakonzervativna katolička zajednica Svećeničko bratstvo svetog Pija X. zaredila dan ranije.

Ističe se kako je de Galaretta počinio "čin raskolničke naravi" nakon što je bez papinog dopuštenja i protiv njegove volje zaredio četvoricu biskupa - francuske svećenike Michela Poinsinet de Sivryja i Marca Hanappiera, Amerikanca Michaela Goldadea te Švicarca Pascala Schreibea.

Zbog tog prekršaja oni su automatski podložni ekskomunikaciji, odnosno isključenju iz crkvenog zajedništva. Istu kaznu dobio je i biskup Fellay, koji je sudjelovao u obredu kao suposvetitelj. Riječ je o kazni koja se naziva latae sententiae, što znači da nastupa sama po sebi čim se počini djelo.

Što je bratstvo svetog Pija X.?

Podsjetimo, bratstvo svetog Pija X. čine tradicionalistički katolici koji se snažno protive reformama Drugoga vatikanskog koncila iz 1960-ih godina. Bratstvo je 1970. osnovao francuski nadbiskup Marcel Lefebvre, a zajednica prema vlastitim podacima ima oko 600.000 sljedbenika diljem svijeta.

Pridržavajući se strogog tumačenja rimokatoličke tradicije, bratstvo održava mise na latinskom jeziku koje svećenici vode okrenuti leđima vjernicima.

Za Svetu Stolicu, zaređivanje biskupa bez odobrenja pape Lava je izravan čin neposlušnosti, što bi dovelo do automatske ekskomunikacije biskupa - i onih koji se zaređuju i onih koji obavljaju čin.

Papa Lav XIV. ranije ih je zamolio da to ne učine. "Preklinjem vas i molim svim srcem: vratite se!", napisao je papa Lav u pismu bratstvu u ponedjeljak, nazvavši planirano zaređenje "raskolničkim činom". "Razdirati Kristovu nešivenu haljinu grijeh je iznimne težine", poručio je Papa.

Bratstvo se 1988. zbog ređenja biskupa bez papinskog mandata također sukobilo Vatikanom.