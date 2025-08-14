Ovo je Jarun, i ovi prekrasni prizori lokvanja mnoge bacaju u očaj: Evo u čemu je problem

Kao da je kakva bara ili zapuštena močvara, prizori su to sa zagrebačkog Jaruna kojeg su lokvanji doslovno preuzeli.

Lokvanji su i ove godine prekrili zagrebačko more uslijed visokih temperatura koje očito pogoduju njegovu rastu.

Time se još jednom zakotrljala priča o održavanju umjetnog jezera koje ljeti postaje sinonim za mulj i lokvanje. A ovako zarastao, uvijek je i velik problem za sportaše, odnosno veslače koji po njima ne mogu veslati.

Problem mulja i lokvanja postoji već 20 godina, ove godine kao da je i gori. Godinama se navodi da bi odmuljivanje jezera bilo rješenje pa se očekuje i raspisivanje javnog poziva. Time bi se smanjio i rast lokvanja.

Ipak, uslijed toplinskog vala mnogi i dalje u Jarunu vide spas te kupači ponekad uđu i u 'šumu' od lokvanja pa potraže spas u vodi. Kako Jarun izgleda ovih dana pogledajte u galeriji.