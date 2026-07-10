Ponovno bura u EU! Donosimo kako su glasali hrvatski eurozastupnici o Chat Controlu

Europski parlament ponovno je aktivirao privremenu mjeru poznatu kao Chat Control, a sada je poznato i kako su glasali hrvatski eurozastupnici o toj privremenoj mjeri.

Ključno glasanje bilo je ono o odbacivanju stajališta Vijeća EU. Da je prijedlog za odbacivanje dobio potrebnu većinu, privremena mjera ne bi prošla u sadašnjem obliku. No za odbacivanje nije bilo dovoljno glasova, pa je mjera prošla dalje.

Šestero hrvatskih zastupnika bilo protiv Chat Controla

Prema javno dostupnim podacima, za odbacivanje stajališta Vijeća (protiv Chat Controla) glasali su:

Stephen Nikola Bartulica iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO)

Biljana Borzan iz SDP-a

Gordan Bosanac iz Možemo!

Romana Jerković iz SDP-a

Tonino Picula iz SDP-a

Marko Vešligaj iz SDP-a

Oni su dakle glasali protiv toga da se privremena mjera vrati u obliku koji je prošao kroz Vijeće EU.

Četvero HDZ-ovaca bilo za Chat Control

Protiv odbacivanja (za chat Control Control) glasali su HDZ-ovi eurozastupnici:

Karlo Ressler

Tomislav Sokol

Davor Ivo Stier

Željana Zovko

Njihov glas značio je podršku tome da stajalište Vijeća ne bude srušeno, čime je otvoren put povratku privremene mjere.

Dvije HDZ-ovke bile suzdržane

HDZ-ove eurozastupnice Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak bile su suzdržane.

One, dakle, nisu glasale ni za odbacivanje stajališta Vijeća ni protiv njega. Time se njihov glas razlikuje od glasova Resslera, Sokola, Stiera i Zovko, koji su bili protiv odbacivanja.

Što je Chat control?

Podsjetimo, Chat Control internetskim platformama omogućuje dobrovoljni masovni nadzor privatnih poruka radi otkrivanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Time se na snagu vraća privremeno izuzeće od europskih pravila o privatnosti elektroničkih komunikacija. Zagovornici tvrde da je mjera nužna kako se ne bi stvorila pravna praznina u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece.

Kritičari, s druge strane, upozoravaju da se time ponovno Otvara prostor za masovni nadzor privatnih poruka i da se zaštita djece koristi kao opravdanje za slabljenje prava na privatnost.

S obzirom na to da prijedlog uredbe izaziva kontroverze i podijeljena mišljenja, tim smo se pitanjem prije nekoliko mjeseci pozabavili u RTL Detektoru. Razgovarali smo sa stručnjacima za cyber sigurnost, pravnicima i MUP-om koji su dali svoje mišljenje i pojasnili kako sve to funkcionira.

Privremena mjera vrijedi do 3. travnja 2028., ako postupak bude dovršen, dok se na razini EU nastavljaju pregovori o trajnoj uredbi.