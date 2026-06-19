Otpisuju se dugovi za inkluzivni dodatak: Građanima stiže povrat novca

Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je u petak ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Uputa uređuje postupanje u slučajevima kada se korisniku utvrdi veći ili manji iznos inkluzivnog dodatka od prethodno priznatog prava. Iako je povrat neosnovano primljenih sredstava propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o inkluzivnom dodatku, cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju sredstva državi.

"Ne želimo da itko tijekom ozdravljenja brine hoće li biti u situaciji vraćati sredstva. Želimo da svaka osoba može planirati svoje financije i imati punu sigurnost", poručio je Ružić na sjednici Povjerenstva Vlade za osobe s invaliditetom.

Korisnicima će biti vraćen uplaćeni novac

Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati ranije priznato pravo. Korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan postojeći dug, a Hrvatski zavod za socijalni rad vratit će im do sada uplaćeni novac.

Ministar je istaknuo kako su upravo financijska sigurnost i izbjegavanje povrata sredstava bili ključni razlozi donošenja nove upute.

"Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja smanjen iznos inkluzivnog dodatka osigurava se najviši stupanj sigurnosti", rekao je Ružić.

Podsjetio je da je donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku broj korisnika tog prava povećan na više od 220.000, dok su naknade povećane u prosjeku od 50 do 100 posto.

Uputa o inkluzivnom dodatku jedna je od triju pravnih uputa koje je Ružić donio od preuzimanja resora u veljači, a Ministarstvo je ujedno pokrenulo evaluaciju Zakona o inkluzivnom dodatku kao podlogu za buduće izmjene i dopune propisa.