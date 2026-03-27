Oporba žestoko udarila po HDZ-u! Dalija Orešković: 'Plenković je gori od Sanadera'

Sabor je u petak primio na znanje izvješća Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti od 2022. do 2024. godine, a uoči glasanja ponovno je došlo do sukoba između oporbe i vladajućeg HDZ-a oko toga tko je kriv za blokadu imenovanja čelnika Vrhovnog suda i tri preostala suca Ustavnog suda.

"Vladajuća većina četiri godine nije stavila izvješća Vrhovnog suda na raspravu, ne bi ni sada da SDP nije skupio potpise, no to je najmanja od opstrukcija pravosuđa koju HDZ radi jer Hrvatska godinu dana nema predsjednika Vrhovnog suda, Državno-izbornog povjerenstva, HDZ opstruira izbor predložene kandidatkinje za koju smo saznali da ju se i nezakonito prisluškivalo šest mjeseci", istaknula je Sandra Benčić (Možemo!). Dodala je kako HDZ time opstruira i izbor tri ustavna suca jer se ne želi odreći spajanja ova dva izbora, a ne želi se odreći niti svoje tzv. stranačke kvote u sudovima.

Dalija Orešković (DOSIP), također, je kritizirala vladajuće što Vrhovni sud već godinu nema predsjednika. "Trodioba vlasti je jedno od naših ustavnih načela, no očito je da u stvarnosti jako dugo ne postoji. A u tom trenutku ne postoji niti demokracija kao takva. Odbijanje istražnog povjerenstva najbolji je pokazatelj da je Hrvatska proklizila u jednu diktaturu", kazala je te prozvala Andreja Plenkovića da je gori i od Ive Sanadera.

HDZ: Zna se tko blokira imenovanje ustavnih sudaca

Iz HDZ-a uzvraćaju da su ponudili rješenje iz ove situacije, naglašavajući kako se zna tko blokira imenovanje ustavnih sudaca - SDP i lijeva oporba, a iz Možemo! pitaju gdje to piše da se proces izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca može vezati.

"Kakvo stranačko uvjetovanje? Nije vam bilo stranačko uvjetovanje kada smo se dogovorili za pet i pet (sudaca Ustavnog suda). Sad vam je stranačko uvjetovanje i prebacujete lopticu na nas, a vi ste prekinuli, odnosno vaš koalicijski partner, pregovore", poručio je Ante Sanader (HDZ).

Zna se na koji se način u političkim opcijama dobiva prednost, a to je izborom građana, dodao je HDZ-ov Krunoslav Katičić, a Urša Raukar (Možemo!) naglasila da je iznad svih političkih dogovora Ustav RH te da je nedopustivo da se predsjednik izvršne vlasti na bilo koji način petlja u sudsku vlast i ucjenjuje.

'Vrlo ružna manipulacija'

"Ako među kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda vidite nekoga tko bi bio dobar, glasajte za njega, a ako ne, nemojte glasati. Jednu kandidatkinju ste šest mjeseci prisluškivali, a sad je tri mjeseca opstruirate", poručio je vladajućima SDP-ov Arsen Bauk referirajući se na Mirtu Matić koju predsjednik Republike predlaže za predsjednicu Vrhovnog suda.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je kako je "vrlo ružna manipulacija" povezivati to s HDZ-om. "Niti se to događalo u vrijeme kad je kandidatkinja uopće postala kandidatkinja, zna se da je to iz nekog drugog vremena i nemojte optuživati HDZ za takve stvari", poručio je.

Nikola Mažar (HDZ) je pozvao oporbu da poštuju Zakon o Ustavnom sudu, odazovu se na Odbor za pravosuđe, odaberu uži broj kandidata i pošalju na plenarnu sjednicu. "Nemojte protuzakonito predlagati sve kandidate samo iz razloga kako nitko ne bi dobio dovoljan broj glasova i time namjerno blokirali Ustavni sud", rekao je.

Sabor je današnjim glasanjem zaključio 9. sjednicu, a zastupnici odlaze na kraću stanku, s obzirom na to da Saboru u Velikom tjednu uoči Uskrsa neće zasjedati. Nova 10. sjednica počet će 8. travnja aktualnim prijepodnevom i trajati do ljetne stanke 15. srpnja. Radit će se po uobičajenoj dinamici od tri tjedna te jednog tjedna stanke za rad na terenu.

