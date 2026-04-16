FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRI POZNATA ADUTA

Za bezbrižnu i jednostavnu vožnju: Nikada veći potencijal, udobnost, ali i sigurnost

Za bezbrižnu i jednostavnu vožnju: Nikada veći potencijal, udobnost, ali i sigurnost
×
Foto: Opel

Dizelski motori u ovim segmentima i dalje su tražena roba, a svi modeli iz linije lakih gospodarskih vozila sad dolaze i u potpuno električnim izvedbama

16.4.2026.
8:00
danas.hr
Opel
VOYO logo
VOYO logo

Opel ima promotivnu ponudu do kraja svibnja za svoja gospodarska vozila uz 5 godina ili 200.000 km Opel jamstva. Combo, Vivaro i Movano, tri dobro poznata Opelova prijevoznička aduta, u svojoj posljednjoj generaciji ne samo da nude nikad veći prijevoznički potencijal, pa i udobnost za upravljačem, već su opremljeni i nikad naprednijom sigurnosnom elektronikom koja vožnju čini bezbrižnijom i jednostavnijom.

Sustav zadržavanja u voznoj traci, automatsko kočenje u slučaju nužde, prepoznavanje prometnih znakova, regulacija brzine s limitatorom, automatska prilagodba dugih svjetala... sve to dolazi serijski, a posegne li se još za pokojom doplatom (kamera od 360 stupnjeva, grijanje sjedala i upravljača, LED Matrix svjetla...) u ovim se vozilima, prvenstveno namijenjenima ozbiljnim radnim zadacima, može boraviti ugodno kao i u standardnim putničkim modelima. 

Osim toga, navode u Opelu, ponuda motorizacije nikad nije bila bogatija. Dizelski motori u ovim segmentima i dalje su tražena roba, popularni Combo dostupan je i s benzincem, a svi modeli iz Opelove linije lakih gospodarskih vozila sad dolaze i u potpuno električnim izvedbama.

Što se nudi i za koliko?

Combo Cargo od 17.200 € + PDV - idealno je vozilo za gradske dostave i svakodnevne poslovne zadatke, zahvaljujući svojoj kompaktnosti i okretnosti, uz visoku razinu funkcionalnosti i nisku potrošnju.

Vivaro L1H1 od 23.300 € + PDV - predstavlja savršen balans prostora, nosivosti i udobnosti u jednom gospodarskom vozilu te se u trenu prilagođava svim poslovnim izazovima tijekom radnog dana.

Movano L2H2 od 24.100 € + PDV - izdržljiv je i robustan gospodarski model, stvoren za najzahtjevnije zadatke koji zahtijevaju maksimalnu snagu i fleksibilnost.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo Nissan Qashqai

AutomobiliNovi AutomobiliOpelGospodarska Vozila
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike