Za bezbrižnu i jednostavnu vožnju: Nikada veći potencijal, udobnost, ali i sigurnost

Opel ima promotivnu ponudu do kraja svibnja za svoja gospodarska vozila uz 5 godina ili 200.000 km Opel jamstva. Combo, Vivaro i Movano, tri dobro poznata Opelova prijevoznička aduta, u svojoj posljednjoj generaciji ne samo da nude nikad veći prijevoznički potencijal, pa i udobnost za upravljačem, već su opremljeni i nikad naprednijom sigurnosnom elektronikom koja vožnju čini bezbrižnijom i jednostavnijom.

Sustav zadržavanja u voznoj traci, automatsko kočenje u slučaju nužde, prepoznavanje prometnih znakova, regulacija brzine s limitatorom, automatska prilagodba dugih svjetala... sve to dolazi serijski, a posegne li se još za pokojom doplatom (kamera od 360 stupnjeva, grijanje sjedala i upravljača, LED Matrix svjetla...) u ovim se vozilima, prvenstveno namijenjenima ozbiljnim radnim zadacima, može boraviti ugodno kao i u standardnim putničkim modelima.

Osim toga, navode u Opelu, ponuda motorizacije nikad nije bila bogatija. Dizelski motori u ovim segmentima i dalje su tražena roba, popularni Combo dostupan je i s benzincem, a svi modeli iz Opelove linije lakih gospodarskih vozila sad dolaze i u potpuno električnim izvedbama.

Što se nudi i za koliko?

Combo Cargo od 17.200 € + PDV - idealno je vozilo za gradske dostave i svakodnevne poslovne zadatke, zahvaljujući svojoj kompaktnosti i okretnosti, uz visoku razinu funkcionalnosti i nisku potrošnju.

Vivaro L1H1 od 23.300 € + PDV - predstavlja savršen balans prostora, nosivosti i udobnosti u jednom gospodarskom vozilu te se u trenu prilagođava svim poslovnim izazovima tijekom radnog dana.

Movano L2H2 od 24.100 € + PDV - izdržljiv je i robustan gospodarski model, stvoren za najzahtjevnije zadatke koji zahtijevaju maksimalnu snagu i fleksibilnost.

