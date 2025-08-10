Šokirani vandalskim činom: Oštećen jedan od simbola Dubrovnika

Dubrovčane je jutros dočekao neugodan prizor. Ponovno je oštećena Mala Onofrijeva fontana, obnovljena baš ove godine u radovima koji su trajali šest mjeseci, piše Dubrovački dnevnik.

Na fotografijama se vidi da je odlomljena kamena klupica s ruba fontane, koja je završila razbijena na podu.

Građani su šokirani i ogorčeni, mnogi komentiraju kako je vrijeme da se ovaj dio grada dodatno zaštiti i pokrije kamerama, kako bi se ovakvi vandalski činovi mogli spriječiti i sankcionirati.

Kako je do ovog došlo?

Fontana je već pretrpjela ozbiljna oštećenja 2016. godine, kada se turist navodno naslonio na rub i odlomio kamen.

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Dubrovnika nedavno je prošao temeljitu sanaciju. Zamijenjene su dotrajale cijevi, obnovljena kamena plastika i sustav za cirkulaciju vode.

A sad joj slijedi nova sanacija. Još uvijek nije poznato kako je došlo do novog oštećenja, piše Dubrovački dnevnik.

