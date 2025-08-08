Bebi se žurilo: Marijan je porodio suprugu u autu kod Dubrovnika. 'Hitna je brzo došla, ali Roko je bio brži'

U vremenu prepunom rutine i očekivanja, ponekad se dogode trenuci koji zauvijek ostanu urezani u sjećanje poput priče iz Slanog, gdje je jedno novo srce počelo kucati na najneočekivaniji način, piše Dubrovački dnevnik.

Priča je gotovo nevjerojatna – suprug je porodio ženu na prednjem sjedalu automobila, koji su morali zaustaviti kraj ceste jer nisu uspjeli stići do dubrovačke bolnice. Filmska scena odigrala se ispred ambulante u Slanom, a o ovom događaju priča cijelo mjesto. Sve nam je potvrdila ponosna tetka Katarina Raguž, koja je s oduševljenjem podijelila detalje.

Mami Ivani Lakić termin poroda bio je zakazan za 9. kolovoza, a u srijedu se osjećala sjajno. Obitelj je provela dan na ručku kod mame u Neumu. Ništa nije slutilo na to da će upravo taj dan postati nezaboravan.

Tetka Katarina ispričala nam je kako je Ivana tijekom poslijepodneva osjetila lagane bolove, zbog čega su se ona i suprug odlučili uputiti prema Dubrovniku gdje inače žive. No, neposredno prije Slanog, puknuo joj je vodenjak. S obzirom na to da je porod očito brzo napredovao, pokušali su stići do ambulante u Slanom, ali nisu stigli.

Majka i beba su dobro

Suprug je morao zaustaviti automobil kraj ceste i odmah su kontaktirali Hitnu pomoć.

"Uz telefonske upute koje je primao, hrabro je pristupio porodu. Iako je medicinski tim stigao za manje od 10 minuta, maleni Roko je već stigao na svijet!", oduševljeno je ispričala tetka Katarina čiji je hrabri brat, Marijan Lakić, inače kuhar po struci.

Na licu mjesta zatekle su se i radnice obližnje butige koje su odmah priskočile u pomoć, onako kako su znale i mogle na čemu im se obitelj ovim putem posebno zahvaljuje.

"Također, veliko hvala timu hitne medicinske pomoći iz Banića koji su preuzeli Ivanu i bebu te ih sigurno prevezli do bolnice, a ocu su savjetovali da vozi polako – jer oni "lete", kazala je Katarina Raguž.

Kada su mama i beba stigle u bolnicu obavljene su sve potrebne pretrage - Ivana je sjajno kao i maleni Roko koji je težak 4100 grama i dug 53 centimetra.

Dječak je stigao kao treći brat u svoju obitelj, ali i kao pravo malo čudo koje je odlučilo da ne može čekati, navodi Dubrovački dnevnik.

