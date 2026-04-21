Oglasio se velemajstor Janković: 'Klevetaju me neistinama, sve ću dokazati na sudu'

Bivši glavni tajnik Hrvatskog šahovskog saveza (HŠS) i poznati hrvatski velemajstor Alojzije Janković oglasio se u utorak na društvenim mrežama nakon što je HŠS izvijestio da je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, obraćam Vam se vezano za netočne tvrdnje koje su s današnjim danom plasirane u eter.Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašenjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri, osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, a u mandatu Tomislav Ćorića potpredsjednik, a danas i predsjednik Saveza, Branimir Jukić, te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas, Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza. Nadzorom Ministarstva financija utvrđene su mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali nažalost isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas", započeo je Janković.

"Drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza je moja kandidatura za Glavnog tajnika HOO-a, kada sam 2021. godine bio podržan od strane sportaša, no na kraju je izabran moj konkurent, današnji glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač. Na natječajnom razgovoru nekoliko pitanja postavljani su na engleskom jeziku, što sam odgovorio, za razliku od Krajača koji nije želio odgovarati jer koliko sam čuo ne govori niti jedan strani jezik te po natječajnim uvjetima ne bi smio biti izabran, ali na kraju tome nije bilo tako", nastavio je Janković.

'Dokazat ću da su to sve neistine'

"U međuvremenu traju borbe delegata (Ivica Brkić, Branimir Jukić) za preuzimanje Hrvatskog šahovskog saveza, poništavaju se skupštine (od strane ministra Malenice), a nakon toga Hrvatski šahovski savez dobiva rješenje da se obustavlja financiranje Saveza jer savez ne posluje u skladu sa zakonom (nema predsjednika). Na sve te faktore ja kao glavni tajnik profesionalac nisam mogao utjecati jer nemam prava sazivanja skupština niti glasovati", ističe se u objavi.

"Prestankom financiranja HŠS-a od strane HOO-a, prestaju dolaziti sredstva za plaće i odlaske na natjecanja te sukladno zakonu (isplata plaća za zaposlenika) to postaje prioritet Saveza, a nažalost dobavljači bivaju stavljeni na čekanje. Savez zapravo ulazi u blokadu, krajem 2024., što se poklapa s dolaskom Tomislava Ćorića za predsjednika HŠS-a, uz potpredsjednika Branimira Jukića i člana Ivice Brkića", navodi Janković.

"Što se kaznene prijave tiče to je očit pokušaj sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu. Ja sam pred sudom pokrenuo radni spor u kojem ću dokazati da su to sve neistine kojima me se kleveta. p.s. da li je važno za ovu priču što nisam član niti jedne stranke, prosudite sami...", zaključuje se u objavi.

Priopćenje HŠS-a

Podsjetimo, HŠS je ranije danas izvijestio kako je prijavu podnio na temelju višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju HŠS-a u periodu u kojem je Janković bio glavni tajnik.

"Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza", ističe se u priopćenju.

"Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu. Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", dodaje Savez u priopćenju.

Portal 24sata neslužbeno doznaje kako procijenjeni iznos štete iznosi 190.000 eura.

Šimunić objavio

Podsjetimo, gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je u utorak podatke o mogućim nepravilnostima u poslovanju HŠS- i istaknuo da se to "očito tiče i trenutačnih članova Vlade", pritom misleći na ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, bivšeg predsjednika Saveza.

Šimunić je naveo kako je HŠS na Malom Lošinju od 24. kolovoza do 1. rujna 2024. godine organizirao europsko prvenstvo amatera u šahu. Klubovi su Savezu uplatili oko 29.000 eura za prehranu i smještaj, a Šimunić tvrdi kako Savez nije na vrijeme podmirio te obveze te da su sredstva korištena nenamjenski.

Poručuje i kako je Ćorić 24. studenog 2024. postao predsjednik Saveza te da se tada šuškalo kako će se povećati sponzorstva Hrvatske elektroprivrede (HEP), što se, kako i navodi, dogodilo 2025. godine. "Interesantno je da u Upravi HEP-a sjedi vjenčani kum Tomislava Ćorića (tć), Petar Sprčić, za kojeg je 2020. osobno i on (tć) glasao da postane član Uprave HEP-a. 09.04.2025. HEP uplaćuje 125.000,00 eura Hrvatskom šahovskom savezu te se 16.04.2025. sanira dug prema tvrtki Jadranka Turizam, odnosno računi HŠS-a iz listopada 2024. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ronilački savez na 'obnovu' broda potrošio 200.000 eura, bivši predsjednik: 'Otvorena srca pozivam USKOK'