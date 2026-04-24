Havel nakon prosvjeda na Fakultetu: 'Ako dovedem Židova, trebam li ga obilježiti žutom trakom?'

Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu je danas oko podne održan prosvjed studenata zbog gostovanja Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Profesor i nositelj kolegija "Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism" Boris Havel, koji je i organizirao gostujuće predavanje, napokon se oglasio o situaciji.

"Tko širi antisemitizam u našoj maloj zajednici? Predavanje uglednog liječnika, pisca povijesnih i satiričnih djela i političkog komentatora izraelskog društva, nekome smeta zato što je nečiji brat? Kako to da im nije smetalo kad su na mojim predmetima gostovali drugi ugledni gosti s Bliskog istoka (između ostaloga veleposlanici Egipta i Irana, Imam Mohammad Tawhidi), također štićene osobe. Smeta im samo Židov?

Kolegiji koje držim prostor su (nadam se ne i oaza) pluralizma, tolerancije i akademske slobode. Uz brojne goste najrazličitijih svjetonazora, koji mogu kvalitetno govoriti o bliskoistočnim temama, studenti uživaju punu slobodu izraziti apsolutno svako mišljenje i stav, kroz pitanja i komentare. Studenti su to prepoznali i na moj ih je predmet (koji je izborni) upisano daleko više od predviđenog broja. To je dragocjeno povjerenje. Moji će predmeti ostati područje akademske slobode, pluralnosti i tolerancije. Za Židove i Arape jednako", napisao je Havel na X-u.

Tko širi antisemitizam u našoj maloj zajednici?

Predavanje uglednog liječnika, pisca povijesnih i satiričnih djela i političkog komentatora izraelskog društva, nekome smeta zato što je nečiji BRAT?

Kako to da im nije smetalo kad su na mojim predmetima gostovali drugi ugledni… pic.twitter.com/pMMsJBQC8B — Boris Havel (@BorisHavel) April 24, 2026

"Gostovanje dr. Netanyahua na mom predmetu na FPZG-u bila je prigoda istaknuti koliko je Hrvatska sigurna zemlja, u kojoj se uvažavaju različita mišljenja, što na puno drugih mjesta izvan Hrvatske postaje sve rjeđe. Slobodna, sigurna i pluralna Hrvatska: to imamo, i to trebamo čuvati. Hrvatsku osobito valja čuvati od antisemitizma, pa i kad se on javlja u obliku koji je postao društveno prihvatljiv – u obliku anticionizma. Što se tiče raznih vrsta prosvjeda, i oni pridonose pluralnosti misli, pa i kad su zahtjevi prosvjednika bizarni. Poput zahtjeva da se zbog antisemitske ideologije prekine akademska suradnja s jednom od najnaprednijih akademskih zajednica na svijetu", napisao je u drugoj objavi na svom X profilu.

Gostovanje dr. Netanyahua na mom predmetu na FPZG-u bila je prigoda istaknuti koliko je Hrvatska sigurna zemlja, u kojoj se uvažavaju različita mišljenja, što na puno drugih mjesta izvan Hrvatske postaje sve rjeđe. Slobodna, sigurna i pluralna Hrvatska: to imamo, i to trebamo… pic.twitter.com/BdcZU6v1ZG — Boris Havel (@BorisHavel) April 24, 2026

"Moje pitanje Upravi Fakulteta i prosvjednicima: Očekujete li od mene da, kad kao gosta predavača na kolegij o Židovima i Arapima dovedem Židova, istoga obilježim žutom trakom? Sramite se", napisao je Havel kao odgovor na priopćenje Fakulteta.

Moje pitane Upravi Fakulteta i prosvjednicima: očekujete li od mene da, kad kao gosta predavača na kolegij o Židovima i Arapima dovedem Židova, istoga obilježim žutom trakom? Sramite se. pic.twitter.com/kpfoN26bEu — Boris Havel (@BorisHavel) April 24, 2026

Prosvjed studenata

Podsjetimo, studenti Fakulteta političkih znanosti su se danas okupili zbog jučerašnjeg gostujućeg predavanja na kojem je sudjelovao Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamin Netanyahu. Oko pedesetak prosvjednika s transparentima stajalo je pred ulazom u zgradu, a ubrzo je stigla i policija koja je evidentirala okupljene, ali nije bilo nilkakvih uhićenja.

Studenti su na prosvjedu pozvali i na momentalni otkaz izvanrednom profesoru, smatrajući da on ovakvim postupcima "namjerno izaziva" i testira granice do kojih može ići.

Inače, najmlađeg brata izraelskog premijera jučer su tijekom posjeta pratili zaštitari, a nakon što je završilo predavanje, dočekao ga je veliki crni Mercedes. S njime je bio i izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren.

"Zanimljivo predavanje o temi "Why are the Jews in Israel who came from Arab speaking countries right-wing" danas je na FPZG-u održao liječnik, pisac i politički komentator Iddo Netanjahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua", napisao je jučer Havel na X-u.

Zanimljivo predavanje o temi ”Why are the Jews in Israel who came from Arab speaking countries right-wing” danas je na FPZG-u održao liječnik, pisac i politički komentator Iddo Netanjahu, brat izraelskog premijera @netanyahu. pic.twitter.com/ThBTZ8GdQV — Boris Havel (@BorisHavel) April 23, 2026

Uprava Fakulteta oglasila se o slučaju i poručila da Boris Havel, iako to nije bio dužan, nikoga nije obavijestio da će na gostujuće predavanje dovesti Idda Netanyahua.

"Izv. prof. dr. Boris Havel, kao organizator predavanja koje nije bilo najavljeno niti Upravi niti studentima, nije vodio računa o dobrobiti studenata i integritetu institucije na kojoj radi niti o širem društveno-političkom kontekstu. Zatečeni smo i neugodno iznenađeni postupkom našeg zaposlenika koji je Fakultet i studente koji su prisustvovali predavanju doveo u neugodnu situaciju", poručila je Uprava Fakulteta te najavila kako će utvrditi sve činjenice vezane uz ovo predavanje.

Ovo nije prvi put

Podsjetimo, nezadovoljstvo studenata na Fakultet političkih znanosti prema profesoru Boris Havel traje već dulje vrijeme. Kulminiralo je nakon antifašističkog prosvjeda prošle zime, kada je na Twitteru napisao: "Vele promatrači sa strane: 'J***š skup na kojem je Maja Sever najljepša'", upravo zbog tih istupaje i dobio opomenu pred otkaz.

Također, Havel je prije osam godina na Twitteru kršćanstvom pravdao zatiranje civilizacija Amerike.

Usprkos svim lošim stranama osvajanja, Španjolci i Portugalci su Južnu Ameriku civilizirali. Umjesto žrtvovanja muškaraca, žena i djece, donijeli su im evanđelje o Žrtvi na križu. Tisućama su spasili živote. Za to je vrijedilo zatrti civilizaciju kulta žrtvovanja ljudi. https://t.co/JVwA79X2KB — Boris Havel (@BorisHavel) October 8, 2018

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed ispred FPZG-a - Potez Borisa Havela razbjesnio studente