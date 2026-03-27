Odbijeno Povjerenstvo za femicid, Beljak zamrznuo mandat: Evo što se događalo u Saboru

Sabor je u petak odbio osnovati Istražno povjerenstvo za femicid, dok je podržao izmjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) kojima se do 31. ožujka iduće godine produžuje snižena stopa od pet posto na energente.

Protiv prijedloga Kluba Možemo! da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid - utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite nasilja nad ženama bio je 81 zastupnik dok je podršku dalo njih 44, a glasanje je prošlo bez ikakve rasprave.

Prijedlog Vlade da se produži mjera snižene stope na energente podržalo je 128 zastupnika, dok je jedan bio suzdržan.

Snižena stopa PDV-a od pet posto primjenjuje se na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica kao i pripadajuće naknade, te na isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, a sada se produžuje do 31. ožujka 2027.

Bez produženja, stopa PDV-a na energente porasla bi na 13 posto, što bi, ukazuju iz Vlade, utjecalo na cijene energenata te samim time na standard građana i poduzetnika. Zbog produljenja snižene stope, državni proračun će izgubiti 47 milijuna eura odnosno 35 milijuna eura od 1. travnja do 31. prosinca ove godine te 12 milijuna eura od 1. siječnja do 31. ožujka iduće godine.

Doneseni zakoni kojima se moderniziraju željeznički teretni promet i nastoji smanjiti emisije metana

Sabor je sa 127 glasova "za" te tri suzdržana donio Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu koji se usklađuje s EU uredbama o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, a samim time i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga, zaštiti prava putnika te o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta. Zakon predstavlja ključan instrument za modernizaciju željezničkog sektora, razvoj održive mobilnosti i bolju integraciju Republike Hrvatske u jedinstveno europsko tržište.

Moderniziraju se pojmovi i odnosi između naručitelja i prijevoznika, dok se Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) daju javne ovlasti za digitalnu razmjenu podataka o prijevozu u željezničkom prometu.

Izglasani zakoni

Sabor je jednoglasno donio Zakon o provedbi EU Uredbe o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru, što je ključno za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma iz 2015. i ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 °C. Ta Uredba EU uvodi detaljne obveze za operatore sektora nafte, plina i ugljena te uvoznike fosilnih goriva, što uključuje obvezno kvantificiranje, praćenje, izvještavanje i verifikaciju emisija metana, kao i implementaciju sustava za otkrivanje i popravak mjesta propuštanja metana na samim izvorima emisija.

Ključna novina odnosi se na uspostavu jasnog sustava odgovornosti, pri čemu je Ministarstvo gospodarstva određeno kao nadležno tijelo za provedbu i prikupljanje podataka, dok će inspekcijski nadzor provoditi Državni inspektorat i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Zaključak Možemo! da se Vladu zaduži da u roku od 30 dana predloži Saboru odluku o istupanju RH iz Ugovora o energetskoj povelji vladajući nisu podržali.

Jednoglasno je izglasan i Zakon o provedbi EU Uredbe 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova kojim se osigurava pouzdanost financijskih indeksa i veća zaštitu krajnjih korisnika.

Zakonom se naše zakonodavstvo dodatno usklađuje s pravilima Europske unije koja uređuju financijske indekse, poput Euribora, koji se koriste za određivanje kamata na kredite i u drugim financijskim ugovorima, a s ciljem sprječavanja manipulacija indeksima, povećanja transparentnosti i jačanja povjerenja u financijska tržišta.

Izmjenama zakona uvodi se regulatorni pristup prema kojem se stroži nadzor primjenjuje na ključne i značajne referentne vrijednosti, dok se za manje uvodi blaži režim.

U drugo čitanje upućene su izmjene Zakona o zaštiti potrošača kojima se, između ostalog, uvodi funkcija za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumba za jednostrani raskid, a omogućuje se i progresivno sniženje cijene tijekom rasprodaje i popravak robe nakon isteka jamstva.

Klub Možemo! je predložio da se Ministarstvo gospodarstva zaduži da u roku 30 dana dostavi Saboru izvješće o provedenim aktivnostima zaštite potrošača, što su vladajući, također, odbili. U drugo čitanje upućen je i prijedlog Zakona o posredovanju nekretninama.

Beljak odlazi, HNB podnio polugodišnje izvješće

Sabor je na znanje primio polugodišnje informacije HNB-a o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2024. i prvom polugodištu 2025. godine.

"HNB, odnosno monetarne vlasti, u potpunosti su se predale u borbi protiv inflacije", kazao je SDP-ov Boris Lalovac, a HDZ-ov Marko Pavić istaknuo kako je Vlada stala s 450 milijuna eura vrijednim paketom pomoći iza svojih građana.

Možemo! je zatražio da Vlada u roku od 30 dana izmijeni Zakon o porezu na dobit na način da uvede porez na uvećanu dobit bankarskih i drugih sektora koji su ostvarili povećanu dobit za vrijeme inflacije, odnosno tzv. porez na ekstraprofit, no vladajući su i to odbili.

Glasovima vladajuće većine prihvaćena su izvješća glavnog ravnatelja o radu i poslovanju HRT-a za 2024. godinu, o učincima provedbe Zakona o otocima u 2024. godini te o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za drugu polovicu 2024. i prvu polovicu prošle godine.

Sabor je prihvatio prijedlog razrješenja, na osobni zahtjev, zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Igora Vulje, kao i zahtjev HSS-ova Kreše Beljaka za zamrzavanjem mandata.

Beljaka će od 1. travnja u saborskim klupama zamijeniti Darko Vuletić, predsjednik HSS-a.

