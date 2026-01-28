FREEMAIL
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM /

Pripremite se za prometni kolaps, u Zagreb ovaj vikend stižu same face: Evo tko sve dolazi

Pripremite se za prometni kolaps, u Zagreb ovaj vikend stižu same face: Evo tko sve dolazi
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Očekujte gužvu...

28.1.2026.
16:31
Tajana Gvardiol
Emica Elvedji/pixsell
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i još preko 20 europskih čelnika sudjelovat će ovaj vikend na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu, gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.

“Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola”, poručili su iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.

Očekuje se da će na okupljanje "EPP Leader’s Retreat" doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u Zagreb dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer. Prisustvovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.

Otvranje u hotelu Westin

"EPP Leader’s Retreat" je događaj koji Europska pučka stranka organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, koji vodi dvije od tri glavne institucije EU-a: Komisiju i Parlament.

Premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides, službeno će otvoriti događaj u petak u hotelu Westin, a nakon toga će sudionici na trima sjednicama zatvorenima za javnost raspravljati o glavnim pitanjima za budućnost EU-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Pravila više nema. Ponedjeljak je postao nova subota: 'Mislili smo da neće biti gužve'

Ursula Von Der LeyenFriedrich Merz Andrej PlenkovićEppZagrebPrometPrometni Kolaps
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM /
Pripremite se za prometni kolaps, u Zagreb ovaj vikend stižu same face: Evo tko sve dolazi