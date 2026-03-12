Nova aplikacija u samo tri dana preuzeta 1000 puta! 'Vjerujemo da su to većinom Hrvati'

Besplatna web i mobilna aplikacija LearnCro za učenje hrvatskog jezika razine B1, projekta Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH-a i zagrebačkog Filozofskog fakulteta predstavljena je u četvrtak, pri čemu je istaknuto da ju je u tri dana preuzelo tisuću budućih korisnika.

Hrvatski jezik nije samo sredstvo komunikacije, nego i veza sa iseljeništvom i identitetom, onim što jesmo, rekao je na predstavljanju državni tajnik Središnjeg ureda Zvonko Milas, dodajući kako se aplikacijom želi zadovoljiti konkretne potrebe sunarodnjaka koji sve više dolaze u Hrvatsku.

Ona nije zamjena za učenje uživo, ali je dobra nadogradnja koja omogućuje fleksibilnije i ležernije učenje, pri čemu svaki pojedinac određuje tempo i napredak, kazao je Milas i izrazio uvjerenje da će aplikacija, odnosno platforma, imati veći broj korisnika i da će se moći razvijati prema potrebama svih koji žele učiti hrvatski jezik.

Aplikaciju već preuzeli 1000 puta

U prva tri dana aplikaciju je preuzelo već 1000 budućih korisnika što govori o velikom zanimanju za učenje hrvatskog jezika, vjerujemo da su to većinom Hrvati, ali ne samo oni, kazao je Milas i naglasio kako je aplikacija besplatna i dostupna svima.

"Vjerujem da će dobro doći i stranim radnicima koji žele i moraju naučiti hrvatski jezik, no za razinu A1 ipak trebaju prethodno imati već neke osnovna znanja kako bi ih mogli nadograditi i sudjelovati u svakodnevnom životu", pojasnio je državni tajnik.

Podsjetio je da su već ranije imali dva projekta internetskog učenja jezika razine A1 i A2 koji su se pokazali vrlo korisnim i traženim. !Potrebe postoje, zadaća nam je da omogućimo sunarodnjacima koji se žele vratiti i učiti jezik da to mogu učiniti i na taj način", rekao je.

Internetske tečajeve jezika prošlo više od 34.000 ljudi

Potencijal je velik, tečajeve hrvatskog jezika razine A1 i A2 do sada je prošlo više od 34.000 ljudi i oni su primarna ciljana skupina koja će nastaviti učenje hrvatskog jezika na razini B1, rekao je dekan zagrebačkog Filozofskog fakulteta Domagoj Tončinić.

Aplikacije je dostupna na internetu, može se lako preuzeti i prijaviti se i dalje je sve lako i jednostavno, dodao je Tončinić.

Aplikaciji se može pristupiti mobilnim uređajima i putem weba. Sastoji se od 2000 zvukova i oko 2200 fotografija, a aktivnosti su usmjerene na upoznavanje i testiranje vokabulara, a poseban je naglasak na kulturološkom dijelu. Radi se o 80 lekcija podijeljenih u 12 cjelina, pojasnio je voditelj Centra za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Jasmin Klinžić.

Voditeljica Croaticuma Ana Grgić rekla je kako aplikacija ima sučelje na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku, a planira se i na njemačkom ili nekom drugom jeziku za koji postoji potreba. Bilo bi dobro napraviti višu i nižu razinu aplikacije i nadam se da će se to realizirati, dodala je.

