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DILJEM HRVATSKE /

Nemojte se uplašiti: Točno u podne provodi se redovito testiranje

Nemojte se uplašiti: Točno u podne provodi se redovito testiranje
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Foto: Ilustracija/Marko Seper/PIXSELL

Riječ je o rutinskoj provjeri sustava pa nadležne službe pozivaju građane da ne budu uznemireni

4.7.2026.
11:14
danas.hr
Ilustracija/Marko Seper/PIXSELL
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U subotu, 5. srpnja u 12 sati diljem Hrvatske provodi se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za javno uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".

Redovito testiranje provodi se sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, svake prve subote u mjesecu u podne, osim kada taj datum pada na državni blagdan.

Riječ je o rutinskoj provjeri sustava pa nadležne službe pozivaju građane da ne budu uznemireni kada čuju signal sirena.

SireneTestiranjeHrvatska
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