Nemojte se uplašiti: Točno u podne provodi se redovito testiranje

KRIZA /
Je li Collina potjerao kući suce koji su Hrvatskoj uništili sve nade?
Riječ je o rutinskoj provjeri sustava pa nadležne službe pozivaju građane da ne budu uznemireni
U subotu, 5. srpnja u 12 sati diljem Hrvatske provodi se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za javno uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".
Redovito testiranje provodi se sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, svake prve subote u mjesecu u podne, osim kada taj datum pada na državni blagdan.
Riječ je o rutinskoj provjeri sustava pa nadležne službe pozivaju građane da ne budu uznemireni kada čuju signal sirena.