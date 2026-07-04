Nemojte se uplašiti: Točno u podne provodi se redovito testiranje

U subotu, 5. srpnja u 12 sati diljem Hrvatske provodi se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za javno uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".

Redovito testiranje provodi se sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, svake prve subote u mjesecu u podne, osim kada taj datum pada na državni blagdan.

Riječ je o rutinskoj provjeri sustava pa nadležne službe pozivaju građane da ne budu uznemireni kada čuju signal sirena.