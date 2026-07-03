[KVIZ] Samo pravi ljubitelj povijesti zna sve o hrvatskim kraljevima i vladarima kroz povijest

BRITANSKA UVERTIRA /
Dunne najbrži na treningu, no Camara je dominantnim krugom osigurao pole position
Koji knez Donje Panonije je početkom 9. stoljeća vodio znameniti ustanak protiv Franačke vlasti?
Od krunidbe prvog kralja na Duvanjskom polju pa sve do borbi za prijestolje koje su oblikovale granice, Hrvatska je domovina nekih od najznačajnijih vladara u ovom dijelu Europe. Mnogi će s ponosom reći da su zaljubljenici u povijest, ali znate li doista prepoznati ključne figure koje su vladale našim zemljama? Zaboravite na trenutak na svjetske monarhe. Vrijeme je da testirate svoje znanje o baštini koja svjedoči o našoj državnosti, borbama i političkim savezima.