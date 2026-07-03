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[KVIZ] Samo pravi ljubitelj povijesti zna sve o hrvatskim kraljevima i vladarima kroz povijest

[KVIZ] Samo pravi ljubitelj povijesti zna sve o hrvatskim kraljevima i vladarima kroz povijest
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koji knez Donje Panonije je početkom 9. stoljeća vodio znameniti ustanak protiv Franačke vlasti?

3.7.2026.
18:34
Webcafe.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Od krunidbe prvog kralja na Duvanjskom polju pa sve do borbi za prijestolje koje su oblikovale granice, Hrvatska je domovina nekih od najznačajnijih vladara u ovom dijelu Europe. Mnogi će s ponosom reći da su zaljubljenici u povijest, ali znate li doista prepoznati ključne figure koje su vladale našim zemljama? Zaboravite na trenutak na svjetske monarhe. Vrijeme je da testirate svoje znanje o baštini koja svjedoči o našoj državnosti, borbama i političkim savezima.

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