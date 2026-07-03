[KVIZ] Samo pravi ljubitelj povijesti zna sve o hrvatskim kraljevima i vladarima kroz povijest

Od krunidbe prvog kralja na Duvanjskom polju pa sve do borbi za prijestolje koje su oblikovale granice, Hrvatska je domovina nekih od najznačajnijih vladara u ovom dijelu Europe. Mnogi će s ponosom reći da su zaljubljenici u povijest, ali znate li doista prepoznati ključne figure koje su vladale našim zemljama? Zaboravite na trenutak na svjetske monarhe. Vrijeme je da testirate svoje znanje o baštini koja svjedoči o našoj državnosti, borbama i političkim savezima.