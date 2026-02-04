Nekad su Ćaća i on žarili hrvatskim nebom: Kultna Cessna u prodaji, može i zamjena za motocikl

Cessna 551 Citation II, poznatija po tome što je bivši premijer Ivo Sanader u njoj letio do Rima i Milana, našla se ovih dana u prodaji.

Avion se koristio za snimanje katastarskih čestica, a nakon što je tvrtka Geofoto d.o.o. - u čijem je vlasništvu bio - završila u stečaju, avionu se izgubio svaki trag iz stečajne mase. Pronađen je tek šest godina kasnije, "očerupan" do trupa. Nedostajali su motor i dijelovi opreme pa je u konačnici procijenjen na tek nešto više od deset tisuća eura.

Kupca je ipak pronašao, ali sada ponovno ide u prodaju.

"Ovo mi nije privi put da sam kupio ovako nešto", rekao je vlasnik Ratko Pušić za 24sata. Sada već kultnu Cessnu kupio je na javnoj dražbi, od firme u stečaju.

Kupci ne prestaju zvati

"Kad sam vidio taj avion, znao sam da ću nešto od njega napraviti. Ovakva prodaja nije nešto što se viđa svaki dan. Kupci mi se javljaju cijelu noć. Javljaju se svi. I oni ozbiljni oko kupnje, a i oni koji zovu jer ih je zaintrigirala moja objava. Telefon mi u punom smislu ne prestaje zvoniti", ispričao je Pušić za 24sata.

Avion se krajem osamdesetih koristio za snimanje katastarskih čestica i bio u vlasništvu tvrtke Geofoto, čiji je vlasnik i osnivač, Zvonko Biljecki, poduzetnik kojeg su mediji često opisali kao Sanaderovog bliskog prijatelja i suradnika. Pisalo se da je Sanader znao koristiti taj avion za svoja privatna i politička putovanja, uglavnom na relacijama poput Milana, Rima i Zagreba. To je, naravno, privuklo pažnju javnosti iako korištenje tog zrakoplova, samo po sebi, nije bilo protuzakonito.

Drama je, zapravo, započela godinama kasnije, kada se Geofoto našao u financijskim problemima i 2018. otišao u stečaj. Cessna je tada, naime, netragom nestala, iako je tvrtka u stečaju imala nekoliko zrakoplova. Avion je pronađen tek šest godina kasnije i ponuđen na dražbi kao dio stečajne mase Geofota.

Nema što ne fali

Iako danas nije u letnom stanju jer nedostaju motori, instrumenti i unutrašnjost, avion je pogodan za restauraciju, a njegova jedinstvena priča sigurno ga čini zanimljivom i kolekcionarima.

"1984. godine bio je upisan u Hrvatski registar zrakoplova. Tada je korišten za snimanje katastarskih čestica u razdoblju prije legalizacije objekata. Nije u letnom stanju jer mu nedostaju motori, letački instrumenti i kompletna unutrašnjost. Svakako je ovo super kupnja za one koji uživaju u renovaciji ovakvih rijetkih ponuda na oglasima", ispričao je njegov vlasnik Ratko, a kako Dalmacija Danas doznaje, u obzir dolazi i zamjena zrakoplova za automobil ili motocikl.

