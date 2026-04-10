Gabrijela Žalac u zatvoru će se brinuti o kokošima? Stigli novi detalji: 'Ide u Kuću Đokić'

Gabrijela Žalac, bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uskoro bi u kaznionici u Požegi trebala biti premještena u takozvanu "Kuću Đokić", izdvojeni objekt u otvorenom odjelu koji ni po čemu ne sliči zatvoru, objavio je Nacional u četvrtak.

To znači da bi Žalac, koja ionako od prvog dana služenja zatvorske kazne boravi u otvorenom sustavu, vrlo brzo mogla dobiti dodatne pogodnosti. Riječ je inače o najblažem mogućem sustavu boravka u zatvoru, specifičnom za žensku kaznionicu u Požegi. Bivša ministrica i nekoć osoba od posebnog povjerenja premijera Andreja Plenkovića tamo bi trebala početi voditi brigu o kokošima nesilicama.

Nacionalov izvor ističe da nije siguran odakle potječe ime "Kuća Đokić", no dodaje da se radi o kolokvijalnom nazivu za objekt unutar kaznionice, a zatvorski čuvari redovito ga koriste.

'Nezabilježen slučaj'

Nove detalje Nacionalu je otkrio isti izvor koji je prošli tjedan naveo da Žalac ima rijetko privilegiran tretman koji odudara od prakse. Istaknuo je da Žalac može šetati bez nadzora, u krugu izvan zidova zatvora, što je začudilo čuvare.

"Takav slučaj još nije zabilježen. Praktički joj svaki dan može netko doći u posjet, a mogli bi se čak i odšetati izvan kruga kaznionice i pitanje je kada bi to i tko primijetio", rekao je tada Nacionalov izvor.

Također se doznaje da Žalac u plasteniku sadi povrće i do 14 sati radi vrtlarske poslove.

Afera Softver

Podsjetimo, Žalac se nagodila s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) pred Županijskim sudom u Zagrebu i priznala krivnju u aferi Softver. Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.

Minitarstvo je 2018. godine softver platilo 1,73 milijuna eura, a kasnija procjena utvrdila je da je njegova tržišna vrijednost tek 360.000 eura.

Žalac je početkom prosinca prošle godine iz Remetinca je prebačena u zatvor u Požegi na otvoreni odjel. Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj. U Remetinec se javila 10. studenog, gdje je stigla s dva kofera. Tijekom ulaska u zatvor okupljenim novinarima slala je poljupce.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamere RTL-a jedine u odjelu u Remetincu koji odlučuje o sudbini zatvorenika!