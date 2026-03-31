Gabrijela Žalac je u zatvoru u Požegi, ali kao da nije! Cure detalji: 'To još nije zabilježeno'

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, pravomoćno osuđena na dvogodišnji zatvor, u požeškoj se kaznionici može šetati bez nadzora, u krugu izvan zidova zatvora, doznaje Nacional.

List piše kako navodna privilegija izaziva čuđenje zatvorskih čuvara. "Takav slučaj još nije zabilježen. Praktički joj svaki dan može netko doći u posjet, a mogli bi se čak i odšetati izvan kruga kaznionice i pitanje je kada bi to i tko primijetio", tvrdi Nacionalov izvor.

Žalac u plasteniku sadi povrće i do 14 sati radi vrtlarske poslove, doznaje se.

Bivša ministrica, od posebnog povjerenja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, od prvog dana izdržavanja zatvorske kazne u toj kaznionici boravi u otvorenom sustavu izdržavanja kazne. Riječ je o najblažem mogućem sustavu izdržavanja zatvorske kazne što je, prema navodima istih izvora, krajnje rijetko privilegiran tretman.

Ti izvori navode kako je, ako sude po uobičajenoj praksi, Gabrijela Žalac barem neko vrijeme, najmanje prvih nekoliko mjeseci, trebala biti u poluotvorenom sustavu izdržavanja kazne.

Bez rešetaka

Spomenuti privilegirani tretman zapravo uvelike odudara od onoga kako javnost doživljava izdržavanje zatvorske kazne. Žalac boravi u prostoru bez rešetaka, čuvari tek povremeno navrate u provjeru na odjelu gdje se nalazi, piše Nacional.

Žalac se, podsjetimo, nagodila s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom i priznala krivnju u aferi Softver. Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.

Ministarstvo je 2018. godine sporni softver platilo 1,73 milijuna eura, dok je kasnijom procjenom utvrđena realna tržišna vrijednost od svega 360.000 eura.

Početkom prosinca prošle godine iz Remetinca je prebačena u zatvor u Požegi na otvoreni odjel. Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Žalac se u Remetinec javila 10. studenog, gdje je stigla s dva kofera. Tijekom ulaska u zatbor okupljenim novinarima slala je puse.

