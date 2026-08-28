Probodeno bedro, slomljena noga, digli i helikopter: Lice spasioca sve govore

Jedna strana državljanka teško je ozlijeđena na raftingu na Cetini u četvrtak, javlja splitski HGSS. Spasioci pišu kako im je dojava o nesreći nizvodno od Oblačnika stigla u 17.20 sati.

"Strana državljanka, sudionica raftinga, pri padu na kopnenom dijelu, zadobila je teške ozljede noge, uključujući probodnu ranu bedra, lom noge i moguću ozljedu kralježnice.

U blizini mjesta nesreće zatekao se član HGSS Stanice Split koji je čuo zapomaganje, odmah alarmirao žurne službe te do njihova dolaska pružao prvu pomoć unesrećenoj", navode iz HGSS-a.

Akcija HGSS-a

Prema mjestu nesreće hitno je krenulo 17 članova splitske stanice te jedan iz Stanice Makarska, s navalnim vozilima, a na teren su izašli i vatrogasci iz Gata, policija, te hitna medicinska pomoć. Zbog težine ozljeda pozvana je helikopterska hitna služba.

"U 18.40 sati krenuo je transport te je unesrećena predana helikopterskom timu u 18.50 sati s kojim je prevezena u splitsku bolnicu", zaključuju iz HGSS-a.