Hrvatska oduševila glumicu Brooke Shields, a poziranje ispod slapa bilo je neizostavno

Zvijezda kultnog filma 'Plava laguna', glumica Brooke Shields (61) pronašla je nove idilične lagune i to u Lijepoj Našoj u kojima se odmarala. Hrvatska je u potpunosti oduševila američku glumicu koja je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija svoga odmora kojeg je provela s prijateljima među kojima je bila i voditeljica i komičarka Chelsea Handler (51).

''Vrhunac ljeta: najnevjerojatnije putovanje u Hrvatsku s najboljim ljudima'', tekstom je zvijezda popratila objavu kojom je otkrila neka od mjesta u Hrvatskoj koja su je posebno oduševila, među kojima je Roški slap koji se nalazi u sklopu Nacionalnog parka Krka.

U komentarima mnogi su hvalili ljepote Hrvatske i zaželjeli dobrodošlicu 61-godišnjakinji koja je prvi profesionalni angažman imala kao jedanaestomjesečna beba u reklami za sapun. Od tada nije prestala raditi, a posljednjih godina dodala je nove profesionalne izazove. Osim što je 2024. godine izabrana za predsjednicu utjecajnog sindikata američkih kazališnih glumaca Actors' Equity Association, gdje se bori za prava svojih kolega, niže i uspjehe na ekranu. Njezina nova serija 'You're Killing Me' počela se prikazivati u svibnju 2026. i već je obnovljena za drugu sezonu. Uz to, razvija i nove projekte poput humoristične serije s Davidom Spadeom, a aktivno sudjeluje u raspravama o etici u medijima, osobito nakon objave svog hvaljenog dokumentarca 'Pretty Baby: Brooke Shields', u kojem se bavi kompleksnim temama odrastanja pod svjetlima reflektora.