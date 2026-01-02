Eksplozijom prepali pola Trešnjevke: Iza svega stoje dva muškarca, dobili ogromne kazne

Zagrebačka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom koji je, u suradnji s 34-godišnjakom, aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu u ponedjeljak navečer na školskom igralištu na Trešnjevci, izvjestila je Policijska uprava Zagrebačka.

Istraživanjem je utvrđeno da su dvojica muškaraca počinila prekršaj iz članka 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Riječ je o odredbi koja sankcionira neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja, paljenje raketa ili sličnih eksplozivnih i zapaljivih tvari kojima se ugrožava mir i sigurnost građana.

Zbog opasnog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira, izrečena mu je stroga novčana kazna u iznosu od 4000 eura.

Podsjetimo, muškarac (34) je dva kanistera ispunio nepoznatom zapaljivom tekućinom i potom ih zapalio pirotehničkim sredstvom. Izbio je veliki otvoreni plamen u obliku gljive, a potom je odjeknula izrazito glasna detonacija koja je uznemirila veći broj građana.

Po dovršetku prekršajnog postupka, 34-godišnjak je pravomoćnom presudom proglašen krivim te će morati platiti kaznu u iznosu od 3500 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina