Možete ga uzgojiti i pod krevetom, ali odličan je na saft: Izvolite recepte

Žlica je onaj gumb koji nas može katapultirati nazad u lijepa sjećanja, o svojoj gastronomiji ne damo diskutirati - jet nitko ne jede bolje i ukusnije od nas u Lijepoj našoj! Jer "mi imamo najbolji pršut, najbolju kapju maslinova uja, kulen kakav ne vidi u cijeloj Panoniji" i okuse koje mame na još i kad smo već siti.

Ali dio gastronimije nije za svakoga, cijenit će istanjena nepca, neki imaju čak emotivini problem i diskusiju samih sa sobom o tome "kako pojesti nešto tako umiljato i drago".

Za sve one koji ipak cijene i takvu trpezu i nemaju problem pojesti ni kokoš, ni pajceka, ni teleći šnicl, danas donosimo štoriju o kuniću i ideju kako spraviti ovo ukusno i nutrijentima cijenjeno meso.

Pomaže nam, kao i svake nedjelje, prof. Ivo Grgić koji je napisao:

"Današnji, kao niti jedan dosadašnji uradak, nije slučajan, rezultat je mnoštva silnica, rekao bi neki

učeni političar. Jedna od njih je najava gladi - što znaju novinari i njihovi trbuhozborci - oni znaju čak i kada bi glad mogla postati "novo normalno".

Vele oni da je sve jasno k'o lanjski snijeg jer se u Hrvatskoj ne proizvodi ničega dovoljno za naše ukupne potrebe (kao da je bilo bolje prije XY godina...)

Drugo su nastupi političara koji pronalaze razna opravdanja za svoj beskorisni rad, jer ne zaboravimo -

sve je mjerljivo pa čak i rad čelnika ministarstava, agencija, ali i svrsishodnost velikog broja mudroslova o sve skromnijoj hrvatskoj poljoprivredi. Broj izrečenih mudrolija je obrnuto proporcionalan proizvedenoj količini.

Naravno, tu je i briga za vlastito zdravlje, posebno onih koji ne priznaju obrok bez mesa, a k tome čak

i pretili doturi vele da moramo jesti što manje mesa i masnoća.

Ipak da vam ne lažem, sjetio sam se vječnog gunđanja pokojne babe Anđe "dobro je što imamo

mačku, ali čemu toliko kunića u štali, svaki puta me prestraše kod mužnje Plavulje, i to negdje kod

molitve Zdravo Marijo".

Prodika zbog kunića

Prodika je bila upućena, zna se kome - djed Anto je mudro podnio kritiku, gucnuo iz čokanja blagu šljivu, prvo kažiprstom stisnuo duhan u luli, a onda se počeškao po nosu, ostavljajući garu na njemu. Čekao je da baba prestane s prigovaranjem, a onda bi uz svoju najgrdniju psovku "da joj... pomrčinu", on će sutra pozvati brata Božu, zvanog Boško, da uvede red u brojnost te populacije.

U mome selu Jošava, nije bilo staje bez kunića. Išli su oni na živce domaćinima zbog kopanja rupa za

koćenje, ali i zbog krađe oskudne trave koja je trebala biti za stoku. Ali su bili dobar mesni nadomjestak brojnoj i gladnoj čeljadi.

Istina, malo je bilo onih koji su se bavili njihovo eutanazijom, nije bilo pištolja za omamljivanje, ali bi Božo i drugi to rješavali brzo i humano. Bilo nam ih je žao, ali isto kao i svinja, pilića, teleta, "šta ćemo, takva im je sudbina".

Da ne zaboravim, ako netko sretne ministra gospodarstva, neka ga zamoli da skupa s ministrom

poljoprivrede, čak imaju i iste političke vidike, potaknu uzgoj i konzumaciju mesa kunića.

Razlozi su više nego lako branjivi, lakše se opravdaju nego dugosmišljana ideja "kuhanja kruha"!

Računica za kunića

Mnoge pasmine kunića teške su od 3,5 do 5 kg, za rasplod su zreli u dobi od 4 do 5 mjeseci.

Skromni su u pogledu smještaja, hranidbe i ostalih životnih uvjeta, pa ih može držati ispod kreveta ili u

kupaonici.

Foto: Privatni album

A trave (oni su biljojedi) imamo puno jer se rijetko kosi. Jedu oni sve, ostatke povrća, kruha, tijesta, zrnjevlje od papige koja vam ide na živce.

Ženke godišnje daju 4 do 6 legla s po 6 do 8 mladih u leglu. U lošijem je to 24, a u boljem 48 novih kunića. Po 4 kg žive vage i evo mesa.

Orijaši bogatiji mesom

Ali, lako možete nabaviti i orijaša ili njemačkog šarca koji teže 6 do 8 kg, pa i o pasmini treba razmisliti.

A zašto ih nema u ponudi, o dobroj zdravstvenoj strani mesa, ipak nakon preporuke za ručak.

Meso kunića se može pripremati na nekoliko načina, a mi vam nudimo najjednostavnije i brzo primjenjive recepte.

To su kunić na roštilju, kunić u saftu i kunić u bijelom vinu.

A za kunića se sami pobrinite, možda ga ima vaš sused na trinaestom katu zagrebačkog nebodera, a ako imate sreće možda ga nađete u nekom hladnom trgovačkom centru.

Naravno, smrznutog u ledenici.

Kunić na roštilju

Kunić na roštilju se rjeđe priprema, jer morate biti majstor pripreme i pečenja. Nezgoda je jer meso

nema dovoljno masnoće pa je velika opasnost da bude suho nakon pečenja.

Večer prije pripremite kunića, isijecite ga na komade, ne prevelike i debele kako bi se smanjilo

vrijeme pečenja.

Foto: Shutterstock

Pripremite marinadu za koju vam treba češnjak, luk, peršin, limun, maslinovo ili suncokretovo ulje, sol i papar. Marinadu dobro utrljajte u meso, stavite u zatvorenu zdjelu te u hladnjak.

Sutra pripremite žar, stavite meso da se peče, pazite da ne zagori, okrećite i malo premažite uljem, a

kada dobije lijepu zlatnu boju, gotovo je.

Foto: Privatni album

Poslužite s vama omiljenim dodatkom, može i restani krumpir, a ja obožavam i rikolu iz našeg vrta. Uz to ide čaša dobrog vina, ali i prirodni sok.

Foto: Privatni album

Recept za kunića u saftu

Za kunića u saftu vam treba kunić, luk, češnjak, mrkva, peršin, rajčica sos, senf, bijelo vino, sol,

papar, Vegeta i voda.

Kunića narežite na komade, posolite, dodajte Vegetu, žlicu senfa i maslinovog ulja te dobro promiješajte i neka odstoji barem jedan sat.

Luk i mrkvu narežite na sitno i stavite na ulje da se poprži.

Kada je pri kraju, dodajte meso kunića i neka se dinsta dvadesetak minuta. Nakon tog dodajte dobro zgnječen češnjak, rajčicu sos, vino te vodu koja treba but par centimetara iznad mesa. Nakon sat kuhanja dodajte sve ostale začine i neka se kuha još sat vremena.

Provjerite, pazeći na jezik, je li ukusno te po potrebi dodajte potrebne začine.

Foto: Shutterstock

Neki znaju dodati malo brašna, da se zgusne, ali mi izbjegavamo. Kao dodatak dobro dođu široki rezanci, ako je moguće domaći, u svakom slučaju malo širi.

I naravno, bijelo vino, ako je moguće Graševina iz Grgić hiže.

Recept za kunića u vinu

Kunić u bijelom vinu se brzo spravlja, a gdje je vino, ni jelo ne može biti loše!

Foto: Pixabay

Za to vam treba kunić, luk, peršin, lovorov list, vino, papar i sol.

Komade kunića pržite na vrelom suncokretovom ulju dok meso ne dobije zlatnu boju. Meso izvadite i

složite u lonac, na to dodajte sjeckani peršin, luk, lovorov list, papar i sol.

Zalijte vinom i neka se krčka oko 30 minuta. Svakomalo pogledajte, dodajte malo vode i kunić je gotov. Kao prilog je odlična kuhana riža.

Foto: Shutterstock

Postoje i drugi načini priprave, ali to možete i sami pronaći ili čuti.

Nutritivna vrijednost mesa kunića

A sada nešto o zdravstvenoj korisnosti mesa kunića.

Meso je niskokalorično, 100 g ovog mesa sadrži oko 183 kcal te se preporučuje svima onima koji imaju problem s pretilošću. Meso se preporuča i osobama koji imaju problema sa želudcem, gušteračom ili općenito s probavnim sustavom.

U mesu su vitamini B12, A, E i C. Tu su još kalij, natrij, magnezij, kalcij, klor i fosfor. Ali i značajne količine željeza, bakra, cinka, kroma i drugih elemenata u tragovima pravi je rudnik!

Na kraju, logično je pitanje zbog čega se u Hrvatskoj konzumira malo mesa kunića, zašto ih nema u

prodaji ili zašto vas začuđeno gledaju u omiljenoj zalogajnici kada priupitate "a gdje je kunić".

Svi pokušaji intenzivnog uzgoja su završili neslavno, a razlog je mala ili skoro nikakva potražnja. A

razlozi su pomalo neobični.

Kunić je omiljena životinja naših najmlađih i to je već jedan razlog da ga nema na našim stolovima.

Neke podsjeća na drugog kućnog ljubimca, moju suprugu na nadaleko poznatu beštiju Gricka.

Drugi su čuli priču da se oni pare sa štakorima. A ostalima se ne da mučiti s pripremom kunića i tako

općenito odbacujemo zdravlje i našu prehrambenu suverenost. Ne činite to, dolaze čupava vremena,

pričaju novinari.

Dok ovo čitate, vaš omiljeni sveznadar je negdje u Portugalu i smišlja nove uratke. Javite se i vi, po

mogućnošću s pohvalom!"

